Niculescu (ANRE): Consumatorii pun o presiune bună pe furnizorii de energie electrică, având posibilitatea de a migra

Există o efervescență pe piața de energie electrică, iar consumatorii, având posibilitatea de a migra de la un furnizor la altul, pun o presiune bună, din perspectiva concurenței, pe furnizorii de energie electrică, a afirmat, vineri, George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la conferința ‘Evoluția concurenței din sectoare cheie sub impactul tranziției energetice și digitalizării’.

‘În ultima perioadă, am observat că există o efervescență pe piața de energie electrică, consumatorii, având posibilitatea de a migra de la un furnizor la altul, pun o presiune bună, din perspectiva concurenței, pe furnizorii de energie electrică. Aceștia reacționează și vedem oferte care scad în comparatorul de prețuri al autorității de reglementare, oferte din ce în ce mai atractive pentru consumatorii de energie electrică, în principal casnici’, a spus Niculescu.

Acesta a explicat că valoarea facturii de energie electrică este dată, pe de o parte, de volumul de energie consumată și, pe de altă parte, de prețul energiei raportat la volumul respectiv.

‘Deci, putem consuma o cantitate mică de energie, iar dacă prețul este mare, factura la final va fi mare, sau putem consuma multă energie la un preț mic. Din păcate, lucrul acesta, în condițiile în care TVA a crescut de la 19% la 21%, este mai greu de realizat’, a explicat șeful ANRE.

El a adăugat că, după 1 iulie, când schema de plafonare și de compensare a expirat pentru energie electrică, Autoritatea de reglementare a constatat o migrație puternică a consumatorilor, ‘zeci de mii de consumatori migrând de la un furnizor la altul în căutarea unui preț mai bun pentru energie electrică’.

Niculescu a menționat, totodată, că furnizorii nu găsesc întotdeauna cantitățile necesare de energie pe piață pentru a le cumpăra și nu întotdeauna la un preț competitiv. ‘Și furnizorii, dacă ne dorim să vină cu oferte bune și în scădere, în întâmpinarea nevoilor consumatorilor, trebuie să aibă de unde cumpăra energia la costuri care și acelea să fie în scădere’, a explicat președintele ANRE.

Acesta a precizat că, anul trecut, traderii cumpărau energie de la producători și furnizorii o făceau mai puțin, acum furnizorii sunt cei care achiziționează energia de la producător, lucru benefic pentru piață din perspectiva prețului.

Consiliul Concurenței a organizat, vineri, conferința ‘Evoluția concurenței din sectoare cheie sub impactul tranziției energetice și digitalizării’, prilej cu care va fi lansat Raportul privind concurența în sectoare cheie – 2025.

La eveniment participă reprezentanți ai Președinției, ai Guvernului, ai Parlamentului, ai Comisiei Europene, ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și ai autorităților publice, ai mediului de afaceri, ai mediului juridic și ai societății civile.