Niculescu: Relația cu președintele Dan este una de încredere, de respect reciproc

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, că are un dialog constant cu președintele Nicușor Dan, bazat pe ‘o relație de încredere și respect reciproc’, pornind de la coordonatele constituționale ale fiecărei funcții.

El a fost întrebat, la postul TVR 1, despre relația sa cu șeful statului și dacă sunt situații punctuale importante în care are nevoie de o discuție instituțională, poate personală, cu șeful statului.

‘Aș spune că este o relație de încredere, de respect reciproc. Fiecare are coordonatele funcției sale bine înscrise în Constituție. Sunt domenii cum ar fi politica externă, securitatea, unde președintele României are un rol extrem de important și acolo discutăm frecvent, dar, da, am un dialog constant cu domnul președinte’, a menționat premierul Luca Niculescu.