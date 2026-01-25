Nicușor Dan: Acordul Mercosur poate aduce un României miliarde de euro și o creștere semnificativă a industriei auto

Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, la Iași că acordul comercial semnat de Uniunea Europeană cu statele Mercosur reprezintă o oportunitate majoră pentru economia României, în special pentru industria auto.

În opinia președintelui Nicușor Dan, acordul ‘este ceva benefic’ pentru țara noastră și este ‘o chestiune extrem de serioasă’.

Potrivit acestuia, România are exporturi anuale de aproximativ 90 de miliarde de euro, dintre care aproape jumătate provin direct sau indirect din sectorul auto.

‘Închipuiți-vă ce înseamnă o piață suplimentară pentru întreaga industrie auto europeană din care România e o componentă importantă. Estimez, poate să aducă o creștere de 10, poate 15%, a industriei auto din România. Ce ar însemna pentru România ca de la un export de 42 – 43 de miliarde de euro să vină anual încă 5 miliarde în România, în industria românească? Deci când discutăm de Mercosur trebuie să ne uităm la ambele părți ale balanței. Mercosur pentru România e o chestiune extrem, extrem de serioasă’, a explicat jurnaliștilor președintele Nicușor Dan.

El a subliniat că discuțiile privind Mercosur durează de mai bine de două decenii, iar de un deceniu poziția oficială a României este de susținere.

‘Mercosur se dezbate de 25 de ani. România are o poziție oficială formată de vreo, nu știu, 10 ani. Când am venit în poziția asta, aveam un ministru de externe pe domnul Hurezeanu, am întrebat care e poziția României. Poziția României este de susținere a Mercosur’, a declarat președintele Nicușor Dan.

El a precizat că în urma presiunilor venite din partea agricultorilor europeni, România a susținut poziția Franței în dezbaterea internă din cadrul UE.

‘În urma acestei dezbateri din interiorul Uniunii din ultimele luni, în cadrul acestei negocieri au fost obținute beneficii suplimentare pentru agricultori europeni și inclusiv pentru agricultorii români’, a precizat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului, alături de ministrul Apărării Radu Miruță și șeful Statului Major al Apărării, gral Vlad Gheorghiță, s-au aflat sâmbătă după amiaza la Iași pentru a lua parte la manifestările organizate de autoritățile locale pentru celebrarea a 167 ani de la înfăptuirea unirii Moldovei cu Țara Românească.