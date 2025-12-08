Nicușor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate

România a început ‘un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate’, a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, la o întâlnire cu reprezentanți ai diasporei române desfășurată la ambasada țării noastre din capitala Franței.

‘Despre România, vreau să vă spun că, în ciuda știrilor – în fine, popor latin, pasiuni mari – dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administrație care, într-o oricare măsură, este de bună-credință, dar în orice caz este mai matură și începe să știe ce vrea. Și față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile și cred că am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate. Deci, în esență, în rezumat, vreau să vă transmit optimismul meu și invitația de a continua dialogul astfel încât să reușim să facem multe lucruri împreună’, a afirmat șeful statului.

El le-a mulțumit reprezentanților asociațiilor românești din Franța pentru eforturile pe care le fac pentru păstrarea identității românești.

‘Sunteți o carte de vizită foarte importantă pentru noi. Apoi vreau să vă mulțumesc, în general, pentru că reușiți să păstrați România cu dumneavoastră aici, în special asociațiile care încearcă să îi atragă și pe alții în întreprinderea asta’, a menționat președintele Nicușor Dan.

De asemenea, el a arătat că la Administrația Prezidențială se încearcă să se realizeze o interfață în privința colaborării cu comunitățile de români din afara țării.

‘Evident că este în beneficiul tuturor să o facem, să reușim să extindem comunicarea, fie că este într-o zonă academică, fie că este într-o zonă economică, și sper să fie doar o primă etapă dintr-un dialog care începe. Dintotdeauna problema a fost: toată lumea e de bună-credință, dar cine este interfața? Și încercăm să facem asta la Administrația Prezidențială, să creăm o interfață astfel încât, în mod structurat și pentru toți românii care trăiesc în afara României, să facem niște lucruri care să țină și care să facă acțiunile noastre mai eficiente’, a arătat el.

În cadrul ceremoniei, Corala de copii a Patriarhiei Sfinții Trei Ierarhi din La Courneuve a cântat colinde, iar șeful statului le-a oferit cadouri.

După discurs, președintele a discutat și a făcut fotografii cu o parte dintre cei aproape trei sute de participanți la recepție.

Președintele Nicușor Dan se află într-o vizită oficială de două zile în Franța. El va fi primit, marți, de președintele Emmanuel Macron la Palatul Elysee.

Din delegația șefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidențiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu și Radu Burnete.