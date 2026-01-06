Nicuşor Dan: Bineînţeles că mie mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă, chiar să scadă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că i-ar fi plăcut ca taxele şi impozitele să scadă, nu să crească, după ce a fost întrebat dacă valorile care au intrat în vigoare la 1 ianuarie nu i se par exagerate. El a precizat că deţine o maşină pe care nu a transferat-o de la Făgăraş la Bucureşti şi pentru care încă nu i-a venit decizia de impunere.

”Bineînţeles că mie mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă, chiar să scadă, dar… Nu vreau să intru foarte mult în… E o chestiune care ţine de Guvern şi nu vreau nici să apăr, nici să acuz taxele astea”, a afirmat, marţi seară, preşedintele Nicuşşor Dan, întrebat dacă impozitele care au intrat în vigoare la 1 ianuarie nu i se par exagerate.

Acesta a menţionat că valorile acestea nu crescuseră de foarte mulţi ani.

”Pe de-o parte, există o flexibilitate pe care legea o dă autorităţii locale, între nişte limite pe care Parlamentul le stabileşte. Pe de altă parte, sunt nişte taxe care, faţă de inflaţia de ultimii ani, n-au mai crescut de foarte mult timp. Mai departe, dacă ele trebuiau să crească cu 70, cu 50, cu 30, asta e o chestiune care ţine de Guvern”, a afiemat şeful statului.

Preşedintele, care stă în chirie în Bucureşti şi nu plăteşte impozit pe locuinţă, a adăugat că deţine o maşină pentru care încă nu i-a sosit decizia de impunere.

”Eu am o maşină pe care n-am mutat-o de la Făgăraş la Bucureşti şi încă nu mi-a venit decizia pentru ea”, a mai spus Nicuşor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai.

Numeroase persoane s-au grăbit să îşi plătească impozitele din primele zile ale anului, în condiţiile în care astfel beneficiază şi de unele facilităţi.

Câteva zeci de locuitori ai oraşului Salcea din judeţul Suceava au protestat, luni, în faţa primăriei, oamenii fiind nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale.