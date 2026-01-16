Nicușor Dan: Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicația României pentru SAFE – o veste foarte bună

Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE este o veste foarte bună, a declarat, vineri, președintele Nicușor Dan, arătând că țara noastră primește peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru al UE și este o oportunitate strategică de a accelera investițiile necesare în revitalizarea industriei naționale de apărare.

‘Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), care ne va pune la dispoziție peste la 16 miliarde de euro, este o veste foarte bună. Acești bani sunt pentru achiziții, proiecte și investiții esențiale de securitate pe care România oricum le avea în vedere și singură le-ar fi finanțat la costuri mult mai mari’, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a menționat că țara noastră primește a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru UE, reprezentând o oportunitate strategică de a accelera investițiile necesare în revitalizarea industriei naționale de apărare.

‘Aceste resurse vor contribui major la crearea de noi locuri de muncă bine plătite și la modernizarea infrastructurii de transport, inclusiv a unuia dintre cele mai importante proiecte care trebuie finalizate, Autostrada Moldovei, dar nu numai. Instrumentul SAFE, un mecanism temporar de împrumut, instituit ca răspuns la criza de securitate actuală, reprezintă un pas concret pe care UE îl face cu hotărâre pentru a-și proteja cetățenii. Este o șansă foarte bună pentru România de a-și asuma astfel rolul de partener responsabil, care investește în capacități proprii și contribuie la efortul comun european’, a mai scris Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, ‘în actualul context, este esențial ca Europa să aibă grijă de ea însăși prin solidaritate și investiții inteligente pentru a garanta securitate, stabilitate și prosperitate’.

Guvernul a transmis, joi seară, că salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin Programul SAFE (Security Action for Europe).

‘Comisia Europeană a aprobat proiectele naționale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE. Începând din primăvară, după semnarea acordului, România va putea accesa acest împrumut pe termen lung, cu dobânzi reduse. Printre proiectele care vor avea finanțarea asigurată se numără autostrăzile din Moldova: Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași – Ungheni’, a transmis joi premierul Ilie Bolojan.