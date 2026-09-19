Nicușor Dan, despre nominalizarea lui Mureșan: Am ales persoana cu cele mai multe voturi în spate

Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că Siegfried Mureșan este ‘persoana care are cele mai multe voturi în spate în acest moment’, explicând astfel desemnarea acestuia pentru funcția de prim-ministru.

El a declarat, într-o conferință de presă susținută la finalul Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică ‘Carpathian 8’, din Ucraina, că și-ar fi dorit să aleagă ‘o persoană care are deja o majoritate care se conturează’.

‘Am avut ieri (joi – n.r.) o sesiune de consultări cu partidele politice, în care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta. Inclusiv au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am explicat. Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Nu suntem în situația asta. (…) De-aia am făcut consultări, ca să luăm o decizie în urma lor. Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au dat vreo șase ore’, a argumentat șeful statului.

Nicușor Dan a respins speculațiile potrivit cărora ar avea o înțelegere cu Partidul Social Democrat pentru desemnarea viitorului premier și a făcut apel la partide să găsească o soluție pentru ca România să aibă un Guvern.

‘Eu nu comentez zvonul și… Pentru mine, permiteți-mi să rămână la nivel de zvon. Nu vreau să comentez. Haideți să comentăm fapte, și nu închipuiri. Acum am început un proces de zece zile. Cred că toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui Guvern. Eu sper ca prim- ministrul desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta’, a spus șeful statului.