Nicușor Dan despre punerea la dispoziția SUA a bazelor române: A fost o nevoie a aliatului

Decizia de a pune la dispoziția SUA a bazelor militare din România a venit după ce SUA și-a exprimat nevoia, iar noi ‘ne-am grăbit să o satisfacem’, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, la Bruxelles, în cadrul unei conferințe de presă comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

‘Au fost mai multe componente – două dintre aceste componente întăresc scutul de la Deveselu, este o protecție suplimentară pentru România și pentru partea de Europa pe care scutul de la Deveselu o apără și noi avem o discuție în curs pe mai multe planuri cu SUA, dar n-a fost vorba de o negociere. A fost o nevoie pe care aliatul a avut-o, pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care a avut-o’, a explicat șeful statului.

La rândul său, secretarul general al NATO a completat: ‘Asta fac aliații’.

Nicușor Dan a adăugat că ‘totul este o negociere’, iar România a primit deja ceva – scutul antirachetă de la Deveselu.

Întrebat dacă România ‘va ieși bine’ în negocierile ulterioare cu SUA, el a răspuns: ‘A ieșit deja foarte bine’.