Nicușor Dan: Dorința tuturor partidelor din coaliție este să continue să guverneze împreună

Dorința tuturor partidelor din coaliție este să continue să guverneze împreună, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan, înainte de a participa la Gala Colegiului Medicilor din România – ‘Medic pentru România. România medicală contează’.

Întrebat dacă este cazul ca guvernul să fie format din noi coaliții, el a răspuns: ‘Nu suntem deloc acolo’.

‘Am spus, repet, în toate discuțiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliție, dorința tuturor este să continue să guverneze împreună. Aceste patru partide și minoritățile naționale își doresc să guverneze și sunt obligate să guverneze împreună’, a completat șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că vede la partidele coaliției ‘raționalitate’ și că îi va chema la discuții pe lideri ‘de câte ori e nevoie’.