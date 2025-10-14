Nicuşor Dan: Este foarte mult spaţiu pentru investiţii americane în România

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, luni, că o prezenţă mare a investiţiilor străine în România poate asigura o creştere economică a ţării noastre, el precizând că există foarte mult spaţiu pentru investiţii americane noi în zone precum energia sau inteligenţa artificială.

”O creştere a economiei româneşti poate să vină dintr-o prezenţă mare a investiţiilor străine şi este foarte mult spaţiu pentru investiţii americane în România. Pentru asta noi trebuie să definim care sunt acele zone, energie, minerale, IT şi inteligenţă artificială”, a declarat, luni, pentru stirileprotv.ro preşedintele Nicuşor Dan.

El consideră că rolul american în ceea ce priveşte securitatea României este unul important şi că SUA oferă garanţii de securitate ţării noastre, prin prezenţa militară la Deveselu şi la Mihail Kogălniceanu.

”Există două preocupări principale pentru acest început de mandat, securitatea şi economia. Securitate înseamnă echipare şi păstrarea unei forţe de descurajare în România. Şi aici rolul Statelor Unite este foarte important. Faptul că există Deveselu, faptul că există prezenţa militarilor americani la Kogălniceanu, asta este o garanţie de securitate”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat despre discuţiile privind posibila retragere a militarilor americani din România, Nicuşor Dan a precizat că interesul României este să existe o continuitate a prezenţei americane.

”Există şi avantaje ale prezenţei americane. România are o bază militară la Kogălniceanu care este mult mai apropiată de zona Orientului Mijlociu decât alte baze militare americane din Europa. Încercăm să avem un parteneriat care să fie reciproc avantajos”, a adăugat Nicuşor Dan.