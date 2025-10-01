Nicușor Dan: Mare parte din măsuri au fost luate; permit să ne apropiem de țintele de deficit angajate

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că au fost luate mare parte din măsurile care permit apropierea, în 2025 – 2026, de țintele de deficit angajate față de Comisia Europeană, menționând pentru relansarea economică: aderarea la OCDE, finalizarea autostrăzii care să lege portul Constanța de vestul României, extragerea gazului din Marea Neagră.

‘În primul rând, pe chestiunea de deficit, mare parte din măsuri au fost luate și ele ne permit, în 2025 – 2026, să ne apropiem de țintele de deficit cu care ne-am angajat față de Comisia Europeană și care sunt urmărite de piețele financiare, de agențiile de rating. A doua chestiune este că investițiile militare vor stimula dezvoltarea unor ramuri din industria de apărare, dar ele nu vor fi suficiente pentru o relansare economică a României. Ce trebuie să facem pentru o relansare economică a României? Avem niște oportunități. Faptul că suntem într-un proces constant de îndeplinire a jaloanelor pentru OCDE. Chiar azi a trecut, în Parlament, una din legile care erau necesare pentru OCDE. Deci, e posibil chiar ca în vara anului viitor România să adere la OCDE, asta înseamnă o garanție pentru economia României, în ansamblu, și o invitație pentru investitori străini de a veni în România’, a afirmat Nicușor Dan, la Euronews.

El a adăugat că, începând din 2027, există oportunitatea extragerii gazului din Marea Neagră și finalizarea în 2028 a unei autostrăzi care să lege portul Constanța de vestul României și să conecteze Marea Neagră cu Europa occidentală.

‘Avem un potențial foarte mare în zona tehnică și în special în zona de informatică și, având aceste elemente de potențial, avem nevoie ca în strategiile noastre economice din următorii ani să dezvoltăm exact acele zone în care avem potențial și economia românească privată este una sănătoasă, care poate să se dezvolte în momentul în care este predictibilă fiscal și mai puțin agresată de autorități de regimul fiscal’, a adăugat președintele.

Șeful statului a mai spus că, în momentul în care țara va avea un buget pe 2026 cu un deficit la 6% din PIB, se va putea discuta inclusiv despre regimului fiscal pe următorii ani cu mediul privat.

‘Am fost nevoiți acum, pe termen scurt, să corectăm un deficit și asta evident că cel mai rău i-a afectat pe români, dar a afectat și mediul privat economic. În momentul în care o să avem un buget pe 2026 cu, în sfârșit, un deficit la 6% din PIB, și o să vedem o predictibilitate, atunci o să putem să discutăm inclusiv regimul fiscal pe următorii ani cu mediul privat, ca să fie cum am spus predictiv. Deci, în momentul în care Parlamentul va adopta bugetul pe 2026 și, spre deosebire de cel pe 2025, oamenii vor ști că este un buget realist, față de venituri – cheltuieli, o să putem să avem această discuție’, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat în legătură cu poziția fostului premier Marcel Ciolacu față de deficit, președintele a spus că totul a fost subordonat alegerilor prezidențiale din 2024.

‘Noi avem cicluri politice de câte 10 ani. Asta este interpretarea mea, pentru că avem un președinte care are mandat de cinci ani și care, cel puțin ultimele două rânduri, s-a prelungit la 10 ani, avem un președinte care contează în ecuația de putere și din cauza asta acum, în 2024, când am avut alegeri prezidențiale, totul a fost subordonat alegerilor prezidențiale. Adică miza a fost așa de mare pentru fiecare dintre partidele care guvernau împreună că tot ce s-a întâmplat, și oamenii au văzut-o pe tot parcursul anului 2024, acele mutări de calendare de alegeri în sus în jos, deci totul s-a subordonat alegerilor prezidențiale care urmau să fie în noiembrie 2024. Evident nu a fost sănătos pentru economia românească și acum plătim toți oalele sparte. Acum lucrul acesta s-a încheiat, primele alegeri pe care le vom avea vor fi naționale și vor fi peste trei ani și jumătate și, în sfârșit, putem să discutăm cu toții rezonabil de un plan pe termen mediu despre ce facem cu economia României’, a explicat Nicușor Dan.