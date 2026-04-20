Nicușor Dan: Nu cred că alegerile anticipate reprezintă o soluție

Președintele Nicușor Dan apreciază că alegerile anticipate nu ar reprezenta o soluție pentru criza politică actuală.

‘Nu cred că e o soluție, mai ales că intenția de vot din sondaje este relativ apropiată de reprezentarea în Parlament. Nu facem decât să mai pierdem niște luni încercând să aducem la aceeași masă aceleași persoane’, a spus președintele, în cadrul unei conferințe de presă.

Nicușor Dan afirmase anterior că probabil vor exista ‘turbulențe’ pe scena politică în perioada următoare, însă partidele din coaliția de guvernare au ajuns la consens privind implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și menținerea traiectoriei financiare a țării.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis luni dimineață că Uniunea Salvați România (USR) este pregătită și pentru varianta alegerilor anticipate, considerând că renunțarea la reforme ar reprezenta un abandon.

‘Dacă toate apelurile la rațiune sunt fără ecou, noi la USR suntem pregătiți să mergem și în alegeri anticipate, dar să renunțăm la lupta începută și să lăsăm țara pe mâinile combinațiilor PSD style, după 10 luni când abia am început curățenia, ar fi un abandon. E ‘momentul adevărului’ care poate separa lideri de interese de partid! E ‘momentul adevărului’ când decidem ce alegem – zborurile Nordis și cutiile de pantofi, jocurile băieților deștepți din energie, sau administrație corectă și cu cap? Împreună, oamenii buni pot duce România acolo unde merită să fie’, a scris ministrul, luni, pe pagina sa de Facebook.