Nicușor Dan: Obiectivele pe următoarele luni vizează comunicarea publică, justiția, serviciile și direcția economică a României

Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara că obiectivele sale pentru următoarele luni țin de comunicarea publică, astfel încât spațiul mediatic să fie cât mai corect pentru toți membrii societății, precum și de reforma justiției, de deciziile pe care urmează să le ia în zona serviciilor de informații, dar și de o conturare mai bună a direcției economice a României.

‘Până la sfârșitul anului e mai simplu, pentru că este o chestiune care ține de comunicare publică, deci cum facem ca spațiul mediatic să fie cât mai corect pentru toți membrii societății, astfel încât fiecare dintre noi să aibă posibilitatea să se exprime, dar să nu fie distorsionat, amplificat un mesaj sau altul. Asta este o chestiune care mă preocupă și pe care mă voi apleca în următoarele luni. Apoi, justiția e o promisiune pe care am făcut-o în campanie. Și, din nou, aici nu o să fie rezultate spectaculoase, e nevoie de multe ore de discuții cu mulți actori care sunt implicați în zona de justiție, și Parchet și instanțe, și instanțe civile și instanțe penale, zona de servicii, evident’, a afirmat Nicușor Dan, la Euronews România, întrebat care sunt obiectivele sale până la sfârșitul anului și până la sfârșitul mandatului.

Legat de numirile la șefia serviciilor de informații, președintele a subliniat că aceasta este o chestiune politică.

‘Este o decizie în care este și președintele și este și majoritatea din Parlament. În această majoritate sunt mai multe partide care au opinii, este o chestiune politică’, a punctat șeful statului.

Potrivit președintelui, un alt obiectiv îl reprezintă ‘o conturare mai bună a direcției economice pe care România trebuie să o ia și pe termen scurt și pe termen mediu și pe termen lung’.

Nicușor Dan a susținut că, imediat ce aceste teme vor fi ‘stabilizate’, atenția se va îndrepta și spre alte zone foarte importante cum ar fi Educația și Sănătatea.

‘Dacă mă întrebați pentru tot mandatul, imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate: cum să facem un învățământ eficient pe toate nivelurile, cum să facem un sistem de sănătate care să fie eficient în modul în care cheltuiește banii de la Casa de Sănătate și, pe de altă parte, evident, ca serviciile să fie potrivite. Sunt multe teme sectoriale care necesită analiză, dar pentru moment să ne concentrăm pe cele de bază’, a mai spus Nicușor Dan.