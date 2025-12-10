Nicușor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător

România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător, a afirmat, marți, președintele Nicușor Dan.

‘Am avut în Franța o întâlnire cu reprezentanții companiilor din domeniul apărării și al tehnologiilor emergente. Le-am transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător. Ne dorim parteneri care aduc producție, tehnologie, locuri de muncă și capacități de export în țara noastră’, a scris șeful statului pe Facebook.

El a adăugat că multe companii franceze au deja planuri avansate de cooperare și investiții alături de firme românești.

‘În domeniul tehnologiilor emergente, inteligență artificială și securitate cibernetică, Franța este lider european, iar colaborarea cu industria IT din România are deja rădăcini solide. Doar prin investiții comune putem recupera decalajele Europei în aceste sectoare strategice’, a subliniat președintele.

Acesta a amintit că în ultima zi a vizitei sale de lucru a vizitat fabrica Thales de la Limours, cel mai mare centru de producție de radare din Europa, un hub tehnologic de vârf.

‘Ne dorim ca tot mai multe tehnologii și echipamente de ultimă generație să fie produse în România, iar parteneriatul cu Thales este esențial în această direcție. Compania este deja un investitor important, cu colaborări solide în industria noastră de apărare. România are ingineri talentați care pot contribui la dezvoltarea acestor tehnologii, iar o parte dintre ele va întări direct securitatea noastră națională’, a mai spus Nicușor Dan.