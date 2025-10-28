Nicușor Dan: Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință, precum și un partener loial al bisericii

Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință, precum și un partener loial al bisericii, a declarat președintele Nicușor Dan, luni, la ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române.

Șeful statului a conferit Ordinul Național ‘Steaua României’ în grad de Colan Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și protecției mediului înconjurător, precum și pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română.

De asemenea, cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa majoră la viața spirituală, educațională și morală a poporului român, pentru serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale și a identității culturale, precum și pentru importantele acțiuni îndreptate spre alinarea suferințelor persoanelor aflate în dificultate, președintele României a conferit Patriarhiei Române Ordinul ‘Meritul Cultural’ în grad de Mare Ofițer, Categoria G – ‘Cultele’.

‘În solemnitatea acestui moment, doresc să reafirm un principiu fundamental al statului nostru democratic și pluralist – respectul statului român față de toate cultele religioase și rolul special al Bisericii Ortodoxe Române. Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință, precum și un partener loial al bisericii, sprijinind implicarea acesteia în educație, în viața comunităților și în susținerea celor aflați în suferință’, a spus președintele în cadrul ceremoniei de decorare.

El a descris momentul sfințirii picturii Catedralei Naționale drept unul ‘istoric’. ‘Catedrala Mântuirii Neamului exprimă continuitatea spiritualității românești, evocând frumusețea arhitecturii bizantine îmbinată cu influențe occidentale, o expresie a României europene și creștine’, a afirmat Nicușor Dan, adăugând că lăcașul de cult este un simbol al comuniunii ortodoxe și al afirmării spirituale a poporului român, fiind o invitație la unitate și reconciliere, la respect față de tradiție și la încredere în viitor.

Nicușor Dan a mai spus că evenimentul de duminică, ‘în această perioadă de tensiuni sociale, ne dă speranță de reconciliere și de dialog între diversele părți ale societății românești’.

A evocat și suferințele îndurate de Biserica Ortodoxă în comunism. În acest context, Catedrala Națională este ‘un simbol al renașterii ortodoxiei românești și a demnității noastre ca națiune’ și ‘va contribui la prestigiul României în lume, reflectând identitatea noastră creștină și a valorilor care au născut civilizația europeană’.

La rândul său, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, a subliniat importanța bisericii în societate.

‘S-a spus pe bună dreptate că bisericile noastre au adus o contribuție însemnată la înfăptuirea dreptății în societate. Cerința vremurilor este ca, alături de filantropie, să existe o angajare pentru societate dreaptă în structurile și funcționarea ei, precum și pentru promovarea unei culturi a solidarității. Obiecția că o astfel de opțiune ar implica biserica în ambiguitățile lucrurilor omenești, că iubirea creștină s-ar transforma inevitabil în acțiune politică nu corespunde conținutului radical al Evangheliei’, a arătat Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, potrivit traducerii oficiale.

El a subliniat că ‘deși biserica nu se ocupă de politică în sensul restrâns al termenului, mărturia ei în lume a contribuit și continuă să contribuie la îmbogățirea umanistă a politicii, căci pentru ea centrul vieții este omul’. Astfel, a susținut participarea bisericii la ‘dialogul contemporan despre dreptate, pace și apărarea demnității umane’.

Patriarhul Daniel a evidențiat că ‘în contextul unei lumi afectate de numeroase crize de ordin social, politic și economic, cooperarea dintre biserică și instituțiile statului în spiritul respectului reciproc și al dialogului eficient este esențială pentru consolidarea păcii sociale și a solidarității între oameni’.

Pictura în mozaic de tradiție bizantină a Catedralei Naționale a fost sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.