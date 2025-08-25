Nike pariază pe piaţa din China şi relansează brandul ACG cu focus pe sporturile outdoor

Nike îşi intensifică strategia de expansiune pe piaţa sporturilor outdoor, mizând pe relansarea sub-brandului ACG (All Conditions Gear) pentru a-şi recâştiga cota de piaţă în China şi la nivel global, transmite Reuters.

Compania va lansa luni, la Ultra-Trail du Mont-Blanc, noul model de pantofi de alergare montană ACG Ultrafly, cu planuri de a-l aduce pe piaţă în primăvara anului 2026.

Ulterior, va urma şi o versiune actualizată a modelului Zegama, disponibilă în a doua parte a lui 2026.

Relansarea ACG face parte din strategia CEO-ului Elliott Hill de a repoziţiona Nike ca lider pe segmentele-cheie, precum alergarea, într-un context în care compania se confruntă cu o competiţie tot mai agresivă din partea brandurilor precum Salomon şi Hoka, care domină deja segmentul trail running.

China reprezintă un obiectiv major pentru Nike, unde piaţa articolelor sportive outdoor a explodat — vânzările de echipamente au aproape dublat între 2019 şi 2025, iar cele de încălţăminte outdoor au crescut cu 65%. Totuşi, compania a raportat scăderi de două cifre ale vânzărilor în China în ultimele trei trimestre, pe fondul concurenţei locale şi al problemelor economice interne.

Nike, care deţine în prezent 26% din piaţa globală a echipamentelor sportive, faţă de 29% în 2021, speră să recâştige teren prin integrarea brandului ACG într-o strategie pe termen lung, cu accent pe stilul de viaţă activ, performanţă şi adaptare la tendinţele modei ”gorpcore”.