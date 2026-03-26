Numărul comenzilor noi din industria prelucrătoare a scăzut cu 15,9% în ianuarie 2026 vs decembrie 2025 (INS)

Comenzile noi din industria prelucrătoare s-au diminuat cu 5,3%, la nivelul lunii ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, și cu 15,9% raportat la decembrie 2025, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele oficiale relevă faptul că, în prima lună a anului curent, în termeni nominali, pe total piață internă și piață externă, au fost raportate scăderi ale comenzilor în industria bunurilor intermediare cu 13,8%, în industria bunurilor de folosință îndelungată cu 5,5%, în industria bunurilor de uz curent cu 4,9% și în industria bunurilor de capital cu 0,5%.

În același timp, față de luna decembrie 2025, în ianuarie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, cu 15,9%.

Astfel, s-au înregistrat rezultate negative în industria bunurilor de capital (-18,5%), industria bunurilor de uz curent (-17,9%) și în industria bunurilor intermediare (-11,6%).

Pe de altă parte, comenzile din industria bunurilor de folosință îndelungată s-au majorat cu 1,2%, de la o lună la alta.