Nvidia îşi adaptează tehnologia pentru modelele AI chinezeşti, în timp ce avertizează asupra riscului unor restricţii în SUA

Nvidia îşi extinde sprijinul pentru modelele chinezeşti de inteligenţă artificială, inclusiv cele dezvoltate de DeepSeek şi Alibaba, în timp ce autorităţile americane analizează posibile restricţii asupra tehnologiilor AI provenite din China, relatează CNBC.

Compania a anunţat optimizări ale hardware-ului şi software-ului său pentru modele deschise precum DeepSeek V4 Flash şi Qwen 3.8, strategia fiind menită să menţină infrastructura Nvidia drept platforma preferată de dezvoltatori, indiferent de originea modelelor AI.

Într-un document depus la autorităţile bursiere americane, Nvidia avertizează însă că administraţia SUA ar putea introduce restricţii care să limiteze capacitatea companiei de a susţine aplicaţii construite pe modele chinezeşti precum DeepSeek, Qwen sau Kimi. Potrivit companiei, asemenea măsuri ar putea avea un impact semnificativ asupra afacerilor sale.

Modelele AI chinezeşti au devenit tot mai competitive în 2026, fiind adoptate inclusiv de dezvoltatori şi companii americane. Spre deosebire de sistemele închise dezvoltate de OpenAI şi Anthropic, modelele deschise pot fi descărcate, modificate şi găzduite pe infrastructura proprie a utilizatorilor.

Strategia Nvidia are şi o miză geopolitică. Compania susţine că, dacă modelele chinezeşti devin populare la nivel mondial, este important ca acestea să ruleze pe infrastructură tehnologică americană, nu exclusiv pe cipurile rivalilor chinezi precum Huawei.

Nvidia nu este singura companie care se opune unor restricţii extinse asupra modelelor AI deschise. Microsoft, Meta, Palantir şi alte peste 20 de companii au cerut autorităţilor americane să evite introducerea prematură a unor asemenea măsuri.

În acelaşi timp, influenţa tehnologică a Chinei creşte. Modelele chinezeşti sunt tot mai performante şi, de regulă, mai ieftine decât alternativele americane, existând temeri la Washington că acestea ar putea deveni opţiunea dominantă în numeroase ţări în curs de dezvoltare.

Pentru Nvidia, miza este păstrarea poziţiei sale centrale în ecosistemul AI global: indiferent dacă modelul este american sau chinezesc, compania vrea ca acesta să ruleze cel mai bine pe tehnologia Nvidia.