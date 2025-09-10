Paralela45 lansează vacanțele verii 2026 cu noutățile Muntenegru, Faro/Algarve, Costa de la Luz, Costa Brava, Kos și Early Booking cu reduceri de până la 50%

Paralela45 anunță lansarea programului de zboruri charter pentru sezonul estival 2026, care aduce premiere absolute pe piața românească, extinderea destinațiilor tradiționale și a zborurilor regionale reprezentând o creștere cu 60% a numărului acestora față de 2025. Campania Early Booking începe pe 10 septembrie, cu reduceri de până la 50%.

În premieră, din 2026 turiștii pot ajunge cu zbor charter în zonele de vacanță din Muntenegru, zboruri operate exclusiv cu LOT Polish Airlines, una dintre cele mai reputate companii aeriene europene. Litoralul muntenegrean devine astfel accesibil turiștilor români, în condiții de confort și siguranță ridicate, la prețuri ale pachetelor începând de la 599 de euro/persoană/sejur, pentru un pachet care include zborurile dus-întors, transferurile, asistență turistică și cazare la un hotel de 4* cu mic dejun.

Colaborarea cu LOT Polish Airlines face parte din planul de extindere și consolidare a Paralela45 pe piața românească după fuziunea cu Rainbow Tours, una dintre cele mai mari agenții de turism din Polonia. Procedurile privind fuziunea s-au finalizat în luna iunie.

Un alt zbor este către Faro, poarta de intrare în Algarve (Portugalia), una dintre cele mai spectaculoase regiuni de coastă din Europa. Cursa deschide accesul și către Costa de la Luz (Spania), o zonă pitorească și insuficient explorată de turiștii români. Vacanța în Costa de la Luz costă de la 646 de euro/persoană în perioada de Early Booking, la un hotel de 4*.

Costa Brava (Spania) revine în oferta Paralela45 din 2026, cu mai multe zboruri regionale cu plecare de la București, Cluj-Napoca și Iași. De asemenea, charterul către Kos (Grecia), cu zboruri săptămânale din București, din iunie până la finalul lunii septembrie, și prețuri ale pachetelor începând de la 425 de euro/persoană/sejur, promoția lansării ofertei de vară de 10% și reducerea de 20% Early Booking fiind incluse.

Programul pentru vara 2026 cuprinde și zboruri spre insulele Creta (Chania și Heraklion), Rhodos, Zakynthos, Lesbos, Kefalonia, Santorini, precum și oferte noi pentru Antalya și Bodrum. Pentru hotelurile pe care Paralela45 are contracte de garanție și exclusivități prețurile sunt atractive, iar disponibilitatea garantată.

Campania Early Booking începe pe 10 septembrie 2025, cu reduceri de până la 50% disponibile în limita locurilor alocate și în condițiile tarifelor dinamice. Pentru a răspunde contextului economic și scăderii puterii de cumpărare și a oferi mai multă flexibilitate turiștilor, Paralela45 simplifică modalitățile de plată la două tranșe de la trei, anterior, și anume: 10% avans la rezervare și 90% cu 30 de zile înainte de plecare pentru rezervările realizate până la 31 octombrie. De asemenea, în premieră pentru piața românească, tot până pe 31 octombrie, Paralela45 oferă turiștilor ca bonus o excursie locală gratuită:

Muntenegru – Muntenegru Tur (care costă 70 de euro/adult, 60 de euro/copil 03-12 ani)

Portugalia – Cărți poștale din Algarve (care costă 65 de euro/adult, 55 de euro/copil 03-12 ani)

Kos – Magic Kos: de la Kos la Kefalos (care costă 51 de euro/adult, 26 de euro/copil 03-12 ani)

Costa Brava – Barcelona Magică cu Parcul Güell (care costă 80 de euro/adult, 70 de euro/copil 03-12 ani)

Tunisia – Tunis – Cartagina & Sidi Bou Said (care costă 55 de euro/adult, 35 de euro/copil 03-12 ani)

Hurghada – Hurghada City Tour (care costă 15 euro/adult, 8 euro/copil 03-12 ani)

„Early Booking rămâne una dintre cele mai avantajoase modalități de a rezerva o vacanță, întrucât permite accesul la cele mai bune tarife și la cea mai mare disponibilitate. Astfel, turiștii își pot asigura vacanța dorită cu o sumă minimă, efortul financiar pentru întreaga achiziție fiind mai ușor de gestionat. Ratele pot crește la un număr de 12, prin parteneriatele pe care le avem cu mai multe bănci comerciale.

Agentul lor de travel este disponibil în agențiile fizice ori la un click distanță pe whatsapp, toate rețelele sociale, pagina noastră de internet sau la call center: 021 9192”, declară Ioana Burcea, Head of Business Innovation la Paralela45.

Pe lângă charterele estivale, Paralela45 lansează o nouă gamă de circuite, un concept fresh, bazat pe zboruri charter și cu o durată de șapte nopți, cum ar fi Egipt – Secrets of the Nile: de la 795 de euro, Turcia – The Taste of Orient: de la 650 de euro, Muntenegru – Albania – Macedonia – Kosovo – The Four Elements: de la 695 de euro. Circuitele pentru sezonul de vara 2026 vor fi disponibile de la jumătatea lunii septembrie, cu promoții speciale de lansare. Acest nou tip de produs va permite turiștilor care doresc îmbinarea unei vacanțe active cu un sejur achiziționarea a două pachete consecutive, respectiv un circuit de șapte nopți într-una dintre destinațiile dorite, urmat de un sejur de o săptămână în aceeași țara. Spre exemplu, un circuit în Spania urmat de un sejur pe Costa Brava.

„Ne așteptăm la un sezon 2026 puternic, bazat pe mai multe zboruri directe, extinderea plecărilor regionale și introducerea de pachete dinamice pentru turiștii care își doresc flexibilitate totală în configurarea vacanței. Negocierile solide cu hotelierii vor asigura oferte competitive, iar focusul va rămâne pe condiții flexibile de rezervare și plată, completate de o comunicare constantă și un suport rapid.

După un 2025 marcat de atenția sporită a clienților la preț și de un context electoral care a încetinit rezervările, suntem pregătiți să aducem valoare, diversitate și condiții flexibile tuturor celor care aleg să călătorească cu noi”, declară Alin Burcea, CEO Paralela45.