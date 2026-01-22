Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea amenințărilor la adresa Groenlandei

Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra așa-numitei legislații Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul amenințărilor continue ale Statelor Unite la adresa Groenlandei și Danemarcei. Anunțul a fost făcut de Bernd Lange (S&D, Germania), președintele Comisiei pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului European și raportor permanent pentru relațiile comerciale cu SUA.

‘Lucrările vor rămâne suspendate până când SUA vor decide să revină pe calea cooperării, în locul confruntării, și înainte de a fi făcuți pași suplimentari’, a precizat președintele Comisiei INTA, conform site-ului PE.

După o reuniune a raportorilor alternativi ai comisiei (reprezentanți ai grupurilor politice), Bernd Lange a declarat că Parlamentul European a lucrat intens pentru a-și defini poziția cu privire la cele două propuneri legislative Turnberry, în vederea demarării negocierilor cu Consiliul și a implementării angajamentelor asumate de UE în cadrul acordului UE-SUA.

‘Acordul Turnberry ar fi presupus suspendarea tarifelor pentru toate bunurile industriale din SUA și instituirea unui sistem de contingente tarifare pentru un număr mare de produse agroalimentare americane care intră pe piața UE. Cu toate acestea, prin amenințarea integrității teritoriale și suveranității unui stat membru al UE și prin utilizarea tarifelor ca instrument de coerciție, SUA subminează stabilitatea și predictibilitatea relațiilor comerciale UE-SUA’, a subliniat Lange.

Raportorii alternativi ai Comisiei pentru comerț internațional au reafirmat ‘angajamentul de neclintit’ al Parlamentului European față de suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei și a Groenlandei. În contextul amenințărilor continue și în escaladare, inclusiv al amenințărilor tarifare la adresa Groenlandei, Danemarcei și a aliaților europeni, eurodeputații consideră că nu există altă opțiune decât suspendarea lucrărilor asupra celor două propuneri legislative Turnberry.

O conferință de presă pe acest subiect, susținută de Bernd Lange, va avea loc mai târziu miercuri.

În iulie 2025, Uniunea Europeană și Statele Unite au ajuns la un acord politic privind tarifele și comerțul, cunoscut sub numele de ‘Acordul Turnberry’, detaliat ulterior într-o declarație comună din august 2025 care a anunțat Cadrul de Acord UE-SUA. Comisia Europeană a prezentat apoi două propuneri legislative menite să pună în aplicare anumite aspecte tarifare ale acestui acord.

Comisia pentru comerț internațional a Parlamentului European este responsabilă de gestionarea acestor propuneri legislative și de conducerea negocierilor cu statele membre privind forma finală a taxelor vamale aplicate importurilor de bunuri din SUA.