Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE și SUA

Parlamentul European a suspendat luni procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE și SUA, în așteptarea clarificărilor din partea Washingtonului cu privire la impactul deciziei Curții Supreme a SUA, care a anulat parțial taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump, ce a replicat prin impunerea unei noi taxe vamale, relatează AFP.

Curtea Supremă a SUA, deși este majoritar conservatoare, a estimat într-o hotărâre emisă vineri că o parte din taxele vamale decise de Trump sunt ilegale. Este vorba despre taxele pe care Trump le numește ‘reciproce’.

Fără a fi propriu-zis reciproce, aceste taxe vamale au fost impuse unilateral de SUA țărilor pe care Trump le acuză că mențin politici comerciale dezavantajoase față de SUA, precum taxe vamale ori bariere netarifare, sau care i-au respins cererile de a încheia cu Washingtonul acorduri comerciale favorabile intereselor americane.

Hotărârea Curții Supreme nu privește taxele vamale sectoriale, precum cele percepute asupra importurilor de automobile, oțel, aluminiu, produse farmaceutice, etc.

După ce a acuzat Curtea Supremă că a cedat în fața ‘influențelor străine’, Trump a anunțat imediat o taxă vamală globală de 10%, pe care între timp a ridicat-o la 15%. ‘Orice țară care vrea să se ‘joace’ cu decizia ridicolă a Curții Supreme, mai ales dintre acelea care au ‘jefuit’ SUA ani, sau chiar decenii la rând, se va confrunta cu taxe mult mai mari și mai rele decât oricare dintre cele acceptate recent’, a amenințat luni președintele SUA pe rețeaua sa de socializare Truth, acuzând Curtea Supremă că este ‘favorabilă Chinei’.

Un acord comercial între UE și SUA a fost convenit în iulie anul trecut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump, în urma unei întâlniri desfășurate la clubul de golf al acestuia din urmă în Scoția.

Conform înțelegerii convenite, majoritatea produselor europene importate în SUA vor fi supuse unei taxe vamale de 15%, fără ca UE să aplice taxe vamale asupra importurilor din SUA. Von der Leyen s-a angajat în plus ca UE să cumpere din SUA produse energetice în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, în special gaze naturale lichefiate (GNL), să realizeze în SUA investiții suplimentare de 600 de miliarde de dolari până în anul 2029 și să cumpere mai multe arme americane.

Acest acord, detaliat în negocieri desfășurate între timp, urma să fie ratificat luna viitoare de Parlamentul European, care însă a decis luni să amâne votul, după ultimele evoluții din SUA.

Înainte ca Parlamentul European să se pronunțe, ‘dorim ca Statele Unite să clarifice cum vor respecta acordul’, a explicat europarlamentarul social-democrat Bernd Lange, șeful Comisiei pentru Comerț Internațional, în urma unei reuniuni de urgență care a avut loc luni.

Celelalte grupuri politice progresiste pro-europene din Parlamentul European – PPE (dreapta), Renew (liberalii) și Verzii – și-au exprimat anterior sprijinul pentru această abordare.

‘Înainte de orice mișcare în parlament, claritatea și stabilitatea depline sunt esențiale dinspre partea americană. Or, de la începutul mandatului său, Trump oferă numai opusul’, a acuzat Valerie Hayer, președinta grupului Renew.

‘Având în vedere incertitudinea considerabilă care predomină în prezent, un vot ar fi nejustificat’, așadar ‘amânarea votului privind implementarea acordului cu SUA este o decizie înțeleaptă’, a adăugat eurodeputata ecologistă Anna Cavazzini.

Comisia pentru Comerț Internațional a Parlamentului European urma să voteze marți asupra trimiterii acordului spre ratificare către plen, pentru un vot al eurodeputaților ce era programat pentru 10 martie.

În așteptarea clarificărilor din partea Washingtonului, europenii se tem că noua taxă vamală generală decisă de Trump ar putea crește povara fiscală globală asupra produselor europene dincolo de plafonul de 15% prevăzut în acordul semnat anul trecut.