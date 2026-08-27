Pentru a veni în sprijinul producătorilor de brânzeturi, Franța relaxează normele privind furajarea vacilor

Seceta răspândită și valurile de căldură record au forțat Franța să relaxeze unele dintre regulile sale stricte privind producția de brânzeturi, autoritățile anunțând miercuri măsuri speciale pentru sortimentele de brânzeturi Abondance, Beaufort și Comte, transmite AFP.

Gama variată de brânzeturi franțuzești este o sursă de mândrie națională, iar autoritățile depun eforturi mari pentru a proteja metodele tradiționale de producție și a asigura autenticitatea produselor.

Pentru a obține o râvnită etichetă DOP (‘denumire de origine protejată’) și dreptul de a da brânzei lor o anumită denumire protejată, producătorii trebuie să respecte reguli stricte privind locul în care pasc animalele lor și ce mănâncă.

Însă seceta din vara acestui an, care a afectat 95% din Franța continentală în iulie, a lăsat pășunile uscate și goale.

Ca răspuns la această situație, guvernul de la Paris a declarat că producătorii de brânză Abondance, Beaufort și Comte, brânzeturi tari fabricate din laptele crud al vacilor care pasc în Munții Alpi și Jura, pot suplimenta dieta animalelor cu mai multe furaje și cereale aduse din alte părți.

Biroul de statistică din cadrul Ministerului francez al Agriculturii a anunțat că nivelul pajiștilor permanente la 10 august era cu o treime mai mică decât media din perioada 1989-2018. Situația furajelor este ‘extrem de degradată’ în aproape toate regiunile, a informat Ministerul francez al Agriculturii la începutul acestei luni.

Institutul Național de Origine și Calitate din Franța, agenția guvernamentală care administrează și aplică regulile privind originea produselor, a anunțat la rândul său că va acorda o scutire temporară pentru alte câteva brânzeturi, inclusiv Reblochon, Cantal, Bleu d’Auvergne și Fourme d’Ambert.

Temperaturile record înregistrate în această vară în Europa au provocat mii de decese suplimentare, au declanșat incendii de vegetație și au dus nivelul apelor marilor râuri la minime istorice. În Franța, fermierii se pregătesc pentru cea mai mică recoltă de porumb de după 1980, iar viticultorii raportează unele dintre cele mai timpurii recolte înregistrate vreodată.

Oamenii de știință spun că schimbările climatice cauzate de om au intensificat seceta, iar căldura extremă, mai degrabă decât precipitațiile scăzute, a stat în spatele condițiile secetoase.