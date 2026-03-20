Pentru prima dată în istorie, importurile UE de automobile din China devansează exporturile

Echilibrul de putere pe piața auto mondială se schimbă, importurile de automobile și piese auto din China în Uniunea Europeană depășind pentru prima dată exporturile UE către China, arată o analiză realizată de firma de consultanță EY, transmite DPA.

Exporturile de automobile și piese auto din UE către China au scăzut cu 34% anul trecut, până la 16 miliarde de euro, arată raportul EY. Din 2022 și până în prezent, aceste exporturi s-au redus cu peste jumătate. În același timp, importurile de automobile și piese auto din China au crescut cu 8%, până la 22 de miliarde de euro, transformând un surplus pe partea de exporturi într-un deficit în doar câțiva ani.

O tendință similară este vizibilă și la nivel național. În Germania, cea mai mare puterea auto a Europei, China a fost în 2025 doar a șasea cea mai importantă piață de export pentru producătorii auto germani.

Deși exporturile germane de automobile și piese auto în China au depășit în continuare importurile, decalajul s-a redus semnificativ. De la vârful atins în anul 2022, exporturile germane către China s-au redus la mai puțin de jumătate, de la aproximativ 30 de miliarde de euro, până la 13,6 miliarde de euro, în timp ce importurile de vehicule din China au crescut cu două treimi, ajungând la 7,4 miliarde de euro. Dacă tendințele actuale vor continua, importurile și exporturile ar putea atinge paritatea în 2026, arată analiza EY.

Analiștii se așteaptă ca concurența să se intensifice. Potrivit expertului EY, Constantin Gall, producătorii auto chinezi se confruntă în prezent cu provocări în Germania, unde Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW și-au apărat până acum cu succes cotele de piață. Cu toate acestea, pe alte piețe europene, producătorii chinezi au înregistrat deja câștiguri notabile.

Se așteaptă ca concurența să se intensifice și mai mult în 2026, crescând presiunea asupra Germaniei ca centru de producție auto, a avertizat Gall.