Peste un milion de persoane au primit prima plată prin cardurile pentru alimente, iar 200.000 de carduri sunt în curs de livrare prin Poșta Română, a declarat, marți, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. Pese un milion de carduri au fost încărcate și aceste plăți au fost făcute luna trecută. A doua plată de 125 de lei este în luna decembrie, așa cum am anunțat. Folosesc această ocazie pentru a face nișe precizări care sunt importante. După un an electoral 2024 în care s-au folosit destul de multe plăți către populația vulnerabilă și în care cardurile acestea au ajuns la aproximativ 2,3 milioane de oameni, repet, un an electoral, luați în calcul ce vă spun pentru că este important, la sfârșitul anului 2024 Guvernul de atunci, realizând că nu mai sunt bani, nici bani europeni pentru a putea acoperi aceste lucruri, au redus eligibilitatea numai la anumite categorii, cum ar fi cei care au indemnizații sociale, 1.281 de lei și persoanele cu venituri de sub 2.000 de lei, ceea ce face ca populația eligibilă pentru a primi plățile acestea pentru anul 2025 să se reducă de la 2,3 milioane de oameni la 1,2 milioane de oameni. Eu ce am făcut a fost să mă asigur că reușesc să pun cap la cap resursele ca să plătesc pe baza legislației pe care am găsit-o aceste 1,2 milioane de persoane vulnerabile’, a spus Dragoș Pîslaru, la un eveniment pe teme de fiscalitate.

Întrebat despre cele 200.000 de persoane care nu au primit cardurile de alimente, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a menționat că acestea le vor primi curând, cardurile fiind în curs de livrare de către Poșta Română.

De asemenea, ministrul a afirmat că începând din 2026 dorește să schimbe aceasta metodă de sprijin social, de la un sistem de transferuri financiare cu sume care nu sunt semnificative, la acela de echipe comunitare de servicii integrate. Aceste echipe ar urma să meargă acasă la persoanele vulnerabile și să le ajute cu tot ce are statul ca servicii și programe, inclusiv alimente și servicii medicale.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a participat marți la conferința ‘Bugetul și fiscalitatea 2026: Efectele fiscalității și așteptările economiei’, organizată de CursDeGuvernare.