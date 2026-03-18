Pîslaru: Odată ce am încasat 3 miliarde de euro pe cererile 3 și 4, intrăm pe ultima turnantă, cu o cerere mai mică, 5, de un miliard și un pic

România va încasa 3 miliarde de euro pentru cererile de plată 3 și 4 din PNRR, iar aprobarea va veni curând, apoi intrăm pe ultima turnantă, unde vom avea o cerere mai mică, nr. 5, de peste un miliard de euro, ca să vină decontul final pe 31 august, cu 8,8 miliarde de euro, a declarat, marți seara, ministrul de resort, Dragoș Pîslaru, la audierile din comisiile reunite de buget-finanțe.

‘În ceea ce privește cererile de plată, sper să vă dau această veste care este importantă și m-ați mai auzit spunând vom avea 3 miliarde de euro încasate pentru cererile 3 și 4 pe care sperăm să avem aprobarea cât de curând. Sunt niște măsuri în implementare în zona de energie, care țin de decizia care a fost luată de Guvern legată de decarbonizare și care acum sunt pe ultima sută de metri, iar cealaltă măsură, pe care colegii de la Finanțe o știu foarte bine, pe care o mai avem de bifat este adoptarea bugetului, pentru că avem jalonul de bugetare verde inclus în cererea de plată 4. Cu aceste lucruri, noi suntem practic închiși cu cererea de plată 4 și gata să putem obține finanțarea pentru 3 și 4. Vă asigur că eforturile – și ale mele și ale întregii echipe și ale întregului Guvern și, sper eu, ale întregii societăți – vor fi astfel încât să nu pierdem niciun ban nerambursabil sau să ne concentrăm pe obținerea banilor nerambursabili din PNRR și evident să ne ducem proiectele până la capăt’, le-a transmis Pîslaru parlamentarilor.

Acesta a subliniat conlucrarea bună între ministerul pe care îl reprezintă și Ministerul Finanțelor în procesul de renegociere a PNRR, remarcând totodată că România are prevăzute în bugetul pe 2026 fonduri în creștere pentru investiții, deși se află în proces de ajustare fiscal-bugetară.

‘Cred că unul dintre atuurile acestei guvernări a fost faptul că cele două ministere – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor – au lucrat mult mai bine ca în trecut, pentru că raportarea între noi n-a mai fost că un minister contractează bani și alt minister ține robinetul, ci mai degrabă că am încercat să lucrăm împreună și la renegocierea PNRR, și la modul în care am trecut practic investiții de pe fonduri naționale pe fonduri europene, și la modul în care ne-am asigurat după aceea că și proiectele care au ieșit din PNRR s-au regăsit apoi pe Politica de Coeziune și le-am recuperat pe fonduri europene în alte surse. Și cumva aș vrea să vă spun (…) și astea sunt niște cifre importante, că noi practic am avut un transfer important în structura investițiilor de pe fonduri naționale pe fonduri europene și asta a ajutat foarte mult și la bugetul anterior (…) și mai ales pentru bugetul de anul acesta. Mi se pare absolut remarcabil faptul că noi suntem acum cu ajustare fiscal-bugetară în paralel cu investiții care sunt în creștere și știți din structura bugetului acest lucru, iar acest lucru este posibil numai pentru că avem o sumă de circa 10 miliarde de euro pe PNRR și o sumă de peste 5 miliarde de euro pe Coeziune pe care o vom absorbi în acest an’, a susținut ministrul.

Potrivit acestuia, după cererile 3 și 4, România va mai încasa peste un miliard de euro pentru cererea 5, iar decontul final va fi pe 31 august.

‘Foarte important de spus că, practic, în acest moment, odată ce am încasat și cele 3 miliarde aferente cererilor 3 și 4, intrăm pe ultima turnantă, unde vom mai avea o cerere mai mică, 5, de un miliard și un pic, și după aceea decontul final vine pe 31 august pe PNRR, unde avem într-adevăr o cerere foarte mare, de 8,8 miliarde, care este o cerere crucială pentru România, de aceea avem nevoie de mobilizarea aceasta totală’, a adăugat Dragoș Pîslaru.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost prezent marți seara la dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe 2026 din comisiile reunite de buget-finanțe.