Pîslaru: Sunt în derulare proiecte de apă de 9,68 miliarde de euro

Proiectele de apă în derulare sunt în sumă de 9,68 miliarde de euro, din care circa 4,65 miliarde de euro sunt pe fonduri naționale, iar diferența pe fonduri europene, a declarat, marți, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la Gala Excelenței în Industria Apei organizată de Asociația Română a Apei (ARA).

‘Am făcut recent o analiză a proiectelor de apă. Sunt în derulare proiecte de apă de 9,68 miliarde de euro, din care circa 4,65 sunt pe fonduri naționale, iar diferența pe fonduri europene. Pe lângă PNRR, noi avem un program dedicat dezvoltării durabile și apei și am avut acolo o alocare inițială de 2,4 miliarde de euro, iar astăzi noi avem contracte deja semnate de 5,6 miliarde de euro. Suntem în același timp cu proiecte de aproximativ 355 de milioane de euro în evaluare – trei județe și proiecte de peste un miliard în faza de pregătire’, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, aproximativ patru milioane de persoane vor avea acces îmbunătățit la apa potabilă.

‘Aproximativ patru milioane de persoane vor avea acces îmbunătățit la apa potabilă, 2,3 milioane de persoane vor fi racordate la sisteme de epurare, aproape 10.000 km de rețele de apă și tot 10.000 km de rețele de canalizare. Aproape 20.000 km în total de infrastructură modernizată sau nou construită’, a precizat Pîslaru.

Asociația Română a Apei a organizat, marți, cea de-a doua Gală a Excelenței în Industria Apei, un eveniment dedicat recunoașterii performanței, inovației și leadershipului din sectorul apei și apei uzate din România.

Gala Excelenței în Industria Apei este ceremonia emblematică a ARA și reunește operatori de apă și canalizare, lideri din industrie, experți, furnizori de tehnologie, reprezentanți ai mediului academic și ai instituțiilor publice. Evenimentul evidențiază proiecte și inițiative care contribuie la modernizarea infrastructurii, creșterea calității serviciilor, sustenabilitate și reziliență climatică. Gala își propune să aducă în prim-plan oamenii și organizațiile care, prin profesionalism și responsabilitate, modelează viitorul acestui sector strategic.

Asociația Română a Apei, înființată în 1995, este organismul profesional național care reprezintă sectorul de apă și apă uzată din România și funcționează ca platformă centrală de dialog, schimb de cunoștințe și reprezentare la nivel național și internațional.