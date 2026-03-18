Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este foarte avansat în construcția Fondului Social pentru Climă (FSC), însă problema este că Ministerul Energiei a decis că România nu este pregătită să-și asume implementarea noului sistem de tranzacționare a emisiilor (ETS2), care presupune taxe pentru emisiile din clădiri și transport rutier în schimbul obținerii a 5-6 miliarde de euro, a declarat, marți seara, ministrul de resort, Dragoș Pîslaru, la audierile din comisiile reunite de buget-finanțe.

‘Eu sunt legat puternic de acest subiect pentru că am negociat din Parlamentul European. A fost negociat de două comisii – de mediu și de muncă – și vă dați seama că atunci când am venit în minister am avut imediat atenția pentru a putea finaliza negocierea cu Comisia Europeană. Realitatea este că noi suntem foarte avansați în construcția Fondului Social pentru Climă și proiectele pe care le avem. Atenție, sunt doar două zone eligibile. Este zona care ține de locuire și zona care ține de mobilitate și suntem destul de avansați. Problema pe care o avem – și aici vă cer și sprijinul – este că Ministerul Energiei a decis că România nu este pregătită să-și asume implementarea de ETS2. Dacă cumva nu e cunoscut (…), ca să pot să implementez și să obțin cei 5-6 miliarde din FSC trebuie să adopt niște măsuri de taxare suplimentară pe combustibili fosili, respectiv să taxăm zona aceasta de autoturisme, în fine zona de transport adițional, deci trebuie să adaug noi taxe pe acest fond de ETS2. Ministerul Energiei, în condițiile creșterii prețului la energie, a adoptat un act normativ prin care amână adoptarea ETS2 pentru 2030’, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, MIPE și Ministerul Mediului au obținut derogare de la Comisia Europeană pentru implementarea ETS2 până în 2028.

‘Noi și Ministerul Mediului am obținut derogare de a implementa ETS2 până în 2028, dar până nu clarificăm că putem implementa din 2028, adică Ministerul Energiei să renunțe la acea amânare, noi nu vom putea prezenta Comisiei elementul care ne dă voie, de fapt, să atragem bani. Prin urmare, ca să fiu succint, suntem pregătiți, evident și dispuși, să discutăm ultimele detalii cu privire la lucrurile pe care le-am sugerat. Avem totul bine pregătit. Corespondența cu Comisia este una foarte avansată, dar, din păcate, la nivel național nu suntem pregătiți să adăugăm o taxare adițională, chiar dacă este una minimală față de cele 5-6 miliarde care ar urma să fie luate prin FSC. Aceasta este discuția și dacă ne puteți sprijini, evident și la nivel politic, pentru a găsi un echilibru între implementarea acelei mici taxe suplimentare și obținerea celor 5-6 miliarde de euro pentru, mai ales, persoanele vulnerabile ar fi un lucru foarte bun și vă stăm la dispoziție, evident, pentru acest lucru’, le-a transmis Dragoș Pîslaru parlamentarilor.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost prezent marți seara la dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe 2026 din comisiile reunite de buget-finanțe.