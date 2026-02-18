Pîslaru: Voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va avea în următoarele ore discuții cu oficialii europeni, după ce reforma pensiilor magistraților a fost declarată constituțională, și, după promulgarea legii de către președintele Nicușor Dan, va cere Comisiei Europene reanalizarea cererii de plată 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

‘S-a făcut dreptate: CCR a declarat constituțională tăierea pensiilor speciale ale magistraților.(…) Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost respinsă de Curtea Constituțională cu 6 voturi din 9. E o schimbare majoră într-unul dintre cele mai sensibile capitole de reformă și un moment de cotitură în discuția despre echitate și sustenabilitate în sistemul de pensii din România. În orele următoare voi avea discuții cu oficialii europeni cu privire la această evoluție a aprobării legii de către CCR. Odată cu promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan, vom putea în sfârșit demonstra îndeplinirea reformei asumate de România în cadrul PNRR. Urmează apoi transmiterea oficială către Comisia Europeană a acestei dovezi, pentru care vom cere reanalizarea a cererii de plată nr. 3. Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că, ‘pentru prima dată în istorie’, Guvernul condus de Ilie Bolojan a reușit tăierea pensiilor speciale și a menționat principalele prevederi ale actului normativ: vârsta de pensionare crește treptat până la 65 de ani, pe o perioadă de tranziție de 15 ani; pensia va fi, în principiu, 55% din media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă; pensionare anticipată este posibilă doar cu minimum 35 de ani vechime și cu o penalizare de 2% pe an până la împlinirea vârstei standard de 65 de ani.

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Decizia a fost luată cu șase voturi pentru respingerea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție și trei pentru admitere.