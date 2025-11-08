Pîslaru: Vom organiza o reuniune ministerială în luna noiembrie pe politica de coeziune

Guvernul va organiza o reuniune ministerială în luna noiembrie pe politica de coeziune, iar România trebuie să devină campioană în discuțiile respective, a spus, vineri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la summit-ul ‘Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană’.

‘Încă de a doua zi, când am venit în Guvern, am spus că vreau să fac o ministerială pe coeziune și România să devină campioană în discuțiile respective. În Președinția daneză, coeziunea n-a fost o temă prioritară. Nici măcar nu s-a convocat o formațiune de Consiliu de Afaceri Generale pentru coeziune, care înseamnă că o dată pe semestru trebuie să vină să discute miniștrii de coeziune. Pentru a suplini acest lucru organizăm la București un format ministerial, exact pe aceste subiecte’, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, la reuniunea ministerială ar putea veni 10 miniștri din Uniunea Europeană și câțiva secretari de stat responsabili cu politica de coeziune.

‘Cumva am devenit o placă turnantă cel puțin pe zona de coeziune cu banii pe care îi dorim pentru a moderniza țara. Vor veni 10 miniștri din Uniunea Europeană și trei la nivel de secretari de stat, la o ministerială pe care o organizăm în noiembrie. Coeziunea și competitivitatea sunt parte a aceleiași ecuații și este foarte important ca lucrurile bune pe care le-am văzut ca urmare a politicii de coeziune, care au dus și la creșterea de competitivitate, să continue’, a explicat Pîslaru.

Acesta spune că politica de coeziune reprezintă, de fapt, o pârghie de competitivitate.

‘Vrem să scoatem în evidență ideea de a duce bani către regiunile rămase un pic mai în urmă față de media Uniunii, de fapt coeziunea este o pârghie de competitivitate. Nu este o chestiune în care unii primesc niște bani și restul banilor pentru competitivitate trebuie să se ducă doar la țările de la frontiera tehnologică. Prin fondul de competitivitate vrem să luăm bani pe instrumente financiare care să se ducă în zona de finanțare preferențial pentru IMM-uri. Aspirăm la o sumă de 10 miliarde’, a menționat ministrul.

Confederația Patronală Concordia organizează, vineri, un summit sub deviza ‘Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană’, care reunește lideri ai mediului de afaceri și academic, decidenți politici și experți economici pentru a discuta cum poate face România saltul de la o economie bazată pe costuri competitive, la una bazată pe inovare și valoare adăugată înaltă.

Invitați de onoare au fost președintele României, Nicușor Dan, și președintele BusinessEurope, Fredrik Persson, iar gazda evenimentului este jurnalistul Tudor Mușat.

Evenimentul este structurat pe trei paneluri de discuții. Primul panel se referă la ‘Competitivitatea Europeană și provocările României: Reconfigurarea strategică a economiei europene’ iar cel de-al doilea panel vizează ‘Transformarea economică a României: De la costuri competitive, la inovare și valoare’. Al treilea panel dezbate ‘Viitorul economic al României: Provocări, viziuni, acțiuni’.

Summit-ul este organizat în cadrul proiectului ‘Consolidarea capacității Concordia pentru dialog social’, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus (FSE+), și Guvernul României, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.