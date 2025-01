Plafonarea prețurilor la energie ar putea fi înlocuită cu o altă măsură retrânsă la un număr de cetățeni

Măsura plafonării prețurilor la energie nu se prelungește, ci se înlocuiește cu o altă măsură care va fi restrânsă la un număr de cetățeni-beneficiari, a declarat, joi, la finalul întâlnirii de la Guvern, președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin.

‘Întâlnirea de astăzi a fost o întâlnire de informare de către Guvern, prim-ministru, ministrul de Finanțe asupra elementelor care vor fi cuprinse în bugetul de stat și în bugetul asigurării sociale pentru anul 2025 (…) Am primit asigurări de la ministrul de Finanțe că, în după-amiaza acestei zile, în cel mai scurt timp posibil, și domniile voastre veți avea acces, evident, la acest document. N-au fost multe de comentat în ceea ce privește elementele pe care le-au relatat în principal ministrul de Finanțe și primul ministru. În ceea ce ne privește, am adresat două întrebări clarificatoare. O întrebare clarificatoare viza menținerea unor măsuri de sprijin pentru cetățeni după data de 31 martie, în ceea ce privește prețurile la energie. Am primit asigurări că ele vor fi evidențiate în Legea bugetului. Dimensiunea măsurii în sine, dar și numărul de cetățeni care vor beneficia, de asemenea, vor fi prevăzute în clar. Măsura se menține, dar nu pentru toată lumea, ci pentru un număr mai mic de cetățeni, probabil ținând cont de veniturile pe familie. Modul în care se vor acorda aceste măsuri de sprijin: nu vor fi către firme, pentru că au întrebat și cei din mediul de afaceri, ci vor fi făcute direct către cetățean, ca niște instrumente de plată cu care acesta să-și acopere o parte din cheltuielile facturilor. Nu ni s-a spus nici valoarea. O să aflăm mai multe lucruri când o să vedem toate datele în Legea bugetului. Actuala formă nu se prelungește, ci se înlocuiește cu o măsură care va fi restrânsă la un număr de cetățeni beneficiari’, a spus Costin.

Acesta a adăugat că, în ceea ce privește măsurile de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, reprezentanții Guvernului au transmis că s-au făcut simulări pentru o astfel de inițiativă, fără a comunica o valoare.

‘Cea de-a doua întrebare pe care am adresat-o a fost cea legată de acordarea unor măsuri de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici. Ne-au spus că au făcut niște simulări, că vor acorda măsuri de sprijin. Nu au menționat valoarea sprijinului și nu au menționat și numărul de beneficiari. Nu pot să-mi permit eu să fac comentarii. Important este să avem buget pentru așa ceva. Nu știu cât ar putea să fie pragul respectiv,’ a precizat liderul sindical.

Acesta a arătat, de asemenea, că în următoarele luni nu se va discuta despre indexarea pensiilor și, probabil, acest subiect va fi luat în discuție după ce se va vedea cum merge execuția bugetară pe prima parte a anului.

Costin a arătat,totodată, că a solicitat premierului ca, prin legea de aprobare a Ordonanței-trenuleț, să fie eliminate toate elementele de neconstituționalitate din cuprinsul acesteia, în principal elementele care aduc atingere contractelor colective negociate și încheiate.

‘Am dat publicității cu scurt timp în urmă o analiză juridică asupra documentului. I-am comunicat premierului și întregii echipe guvernamentale că încrederea noastră în Avocatul Poporului este zero, cu toate că am sesizat-o pe doamna Avocat al Poporului, cu toate că doamna va primi alte sute de sesizări din partea organizațiilor noastre membre. Noi suntem convinși că nu va da curs sesizării noastre, pentru că e un scut acolo, o pavăză pentru clasa politică. Nu e ceea ce scrie în lege și în Constituție. L-am informat pe premier că, în situația în care Avocatul Poporului nu va da curs, și Guvernul României nu va da curs propunerii pe care am făcut-o, și anume, ca legea de aprobare a Ordonanței-trenuleț să sufere modificări, avem varianta de a deschide mii de procese colective și individuale pentru orice salariat reprezentat de BNS, ale căror drepturi sunt afectate de aplicarea abuzivă a acestor prevederi’, a subliniat președintele BNS.

Referitor la restructurările din sectorul public, șeful BNS consideră că primii ar trebui să plece ‘acei funcționari care au dat OK-ul de la Ministerul Muncii și de la Ministerul Justiției că Ordonanța-trenuleț este legală și constituțională’.

‘Discutăm de restructurări în sectorul public. Dacă ar fi după mine, toți acei funcționari care au dat OK-ul de la Ministerul Muncii și de la Ministerul Justiției și au zis că Ordonanța trenuleț este legală și constituțională, ar trebui să plece primii, cu toate pe unii cunosc personali și îi iubesc, îi apreciez pentru ceea ce fac. Am primit informații la sfârșitul reuniunii cum că li s-a comunicat celor de la Guvern la vremea respectivă, în scris, că anumite articole sunt profund neconstituționale și ar trebui eliminate. Însă decizia politică a fost mergem înainte mai departe. Pe zona bugetară, BNS a propus adoptarea în regim de urgență a unui instrument juridic, că e Hotărâre de Guvern, că e instrucțiune, că e Ordin de ministru al Muncii, care să stabilească în clar pentru toți ordonatorii de credite din România care sunt pașii care trebuie urmați într-un proces de restructurare și de disponibilizare colectivă. Constatăm că unii au luat-o razna complet și lucrul ăsta nu este în regulă. Am atras atenția premierului că există două justificări pe zona ordonatorilor de credite. Unu, neștiința, și varianta doi, reaua-credință, pentru că nu trebuie să uităm, a devenit un sport național în România restructurarea în sectorul public, care se face anapoda, în afara legii’, a precizat Dumitru Costin.

De asemenea, liderul sindical a anunțat că i-a solicitat public ministrului de Finanțe să comunice numărul total al salariaților bugetari din România care au două sau mai multe surse de venituri permanente, la ora actuală.

‘Vă informez că i-am cerut public ministrului de Finanțe să ne comunice numărul total al salariaților bugetari din România care au două sau mai multe surse de venituri permanente în momentul de față. Nu mi se pare normal ca un om care corespunde profesional, dar care are o singură sursă de venit, să fie dat afară și să fie păstrat unul care e mai țeapăn, are stele cu grade pe umăr, dar are două surse surse de venit. De asemenea, BNS a propus Guvernului României se ia în calcul adoptarea unui act normativ prin care să-și asume nivelul până la care se fac numiri politice în funcții, care să fie publicate într-un registru național și să știm la nivelul primăriei, la nivelul Consiliul local, la nivelul Consiliului județean, la nivelul ministerului, la nivelul Guvernului, la nivelul oricărei institui publice din România, acesta este nivelul și acestea sunt funcțiile pentru care se fac numiri politice. În rest, sunt funcționari publici sau personal contractual care își ocupă posturile prin concurs și care rămân acolo și își fac treaba cu expertiza profesională pe care o au’, a susținut Costin.

În plus, acesta a transmis că BNS a cerut Guvernului limitarea numărului de membri în Consiliile de administrație, precum și plafonarea sau reducerea semnificativă a indemnizației.

‘Mă așteptam să veniți cu propuneri, sper să le regăsesc în buget, cum ar fi reducerea în mod semnificativ, cel puțin pentru un an de zile, că e un an greu pentru România, a sumelor forfetare pe care le primesc parlamentarii, de la 35 – 36.000 la 15.000 și le-am spus ‘Economisiți 110 milioane în anul ăsta și banii ăia 110 milioane îi folosim la altceva bun’. Evident, n-am primit niciun răspuns. O altă cerință pe care a adresat-o BNS a fost aceea de a limita numărul de membri în Consiliile de administrație. Am cerut plafonarea, reducerea semnificativă a indemnizației (…) Dacă compania performează la sfârșitul de an, atunci să poată să beneficieze suplimentar de niște bonusuri financiare. A fost o altă propunere care sunt convins că și aceasta va fi profund îmbrățișată și cred că ați simțit deja ironia din vocea mea, pentru că n-am primit niciun răspuns de pe partea cealaltă’, a afirmat Dumitru Costin.

Totodată, liderul sindical a admis să temele pe care le-a ridicat în discuție la Guvern sunt extrem de complicate iar autoritățile nu aveau răspuns pentru moment’.

‘L-am rugat pe premier, în timpul ședinței, pe finalul acesteia, să roage tâmplarii care se ocupă de lambriurile din sala în care noi ne întâlnim să facă mai multe orificii în lambriurile de lemn să avem și noi șansa ca la Zidul Plângerii, de la Ierusalim, să punem niște bilețele scrise, să le băgăm acolo, dacă tot nu ni se răspunde și poate cineva culege un bilețel după ce plecăm și poate primim și un răspuns. Dacă-ți trimit niște mesaje, zic niște întrebări și tu îmi zâmbești și te ridici de la masă și pleci, înseamnă că am venit acolo ca un bou. Mai e nevoie de traducere suplimentară? Noi considerăm că temele pe care le-am ridicat în discuția cu ei sunt niște teme extrem de complicate, la care n-aveau răspuns pe moment’, a apreciat președintele BNS.