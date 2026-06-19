Polonia: Impozit de 60% pe profiturile excepționale înregistrate de companiilor petroliere în urma războiului din Iran

Parlamentul polonez a aprobat vineri un impozit de 60% care se aplică profiturilor excepționale înregistrate de companiile petroliere ca urmare a crizei de aprovizionare provocate de războiul din Iran, o măsură cu care guvernul de la Varșovia speră să strângă 950 de milioane de euro, transmite EFE.

Măsura, aprobată cu 231 de voturi pentru și 201 împotrivă, va afecta profiturile obținute de distribuitorii de combustibili fosili în perioada cuprinsă între lunile martie și decembrie ale acestui an și va servi la finanțarea subvențiilor energetice și la atenuarea impactului crizei asupra consumatorilor.

Ministerul polonez al Economiei, organismul care a propus și promovat această lege, a justificat măsura ca fiind ‘un răspuns necesar la condițiile geopolitice excepționale’ rezultate din conflictul din Orientul Mijlociu.

După începerea războiului americano-israelian împotriva Iranului, în februarie, și a închiderii ulterioare a Strâmtorii Ormuz, prețurile globale ale țițeiului au crescut vertiginos.

Ministrul polonez al Economiei, Andrzej Domanski, a declarat recent, într-o conferință de presă la Varșovia, că această situație a generat ‘marje de profit excepționale în sector, care nu se datorează unei eficiențe operaționale mai mari, ci mai degrabă unui efect de piață externă’. Potrivit ministrului, impozitul își propune să elimine ‘asimetria’ dintre companii care obțin profituri record, în timp ce statul suportă costul reducerii impozitelor pentru a proteja cetățenii.

Acest impozit extraordinar de 60% se va aplica profiturilor definite drept ‘extraordinare’, adică cele care depășesc cu 20% vânzările medii înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025.

Se estimează că între 20 și 30 de entități vor fi supuse acestei taxe, inclusiv producătorii și importatorii de benzină și motorină. Gigantul energetic de stat, Orlen va suporta greul costurilor și va trebui să plătească aproximativ 60% din suma totală care urmează a fi colectată.

În timpul creșterii prețurilor la combustibili cauzate de închiderea Strâmtorii Ormuz, statul polonez a introdus un program de subvenții la benzină și motorină pentru consumatorii privați, care a costat bugetul public aproximativ 1,1 miliarde de euro.