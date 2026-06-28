AUR propune în Parlament reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8%

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o propunere legislativă în Parlament pentru modificarea Codului fiscal, prin care impozitul pe dividende este redus de la 16% la 8%, se arată într-un comunicat al formațiunii transmis, duminică, AGERPRES.

Proiectul de lege, inițiat de deputatul AUR Lucian Mușat, împreună cu deputații Cosmin Hristu și Eduard Koler, propune revenirea la un nivel de impozitare mai echilibrat, după ce impozitul pe dividende a crescut succesiv de la 5%, la 8%, apoi la 10%, ajungând în prezent la 16%.

Deputatul AUR Lucian Mușat a arătat că statul ar trebui să încurajeze performanța economică, nu să o penalizeze printr-o fiscalitate tot mai ridicată.

‘Scădem impozitarea dividendelor de la 16% la 8%. Am depus o inițiativă legislativă care va diminua această supraimpozitare a dividendelor, care înainte erau impozitate cu 5%, apoi cu 8%, apoi cu 10%, iar acum, în urma guvernării Bolojan, cu 16%. Statul ar trebui să premieze performanța, nu să o supraimpoziteze’, a declarat deputatul AUR Lucian Mușat.

Parlamentarul a subliniat că statul ar colecta mult mai mulți bani la bugetul de stat dacă impozitele și taxele ar fi mai mici.

Totodată, deputatul AUR a motivat propunerea sa prin faptul că România are nevoie de politici fiscale echitabile, care să sprijine dezvoltarea economiei și a antreprenoriatului românesc.

‘Dar cine să gândească? Cine să meargă la școală? Cine să plătească salarii? Pentru că ei nu fac niciuna dintre acestea. De asta AUR trebuie să ajungă la guvernare și de asta AUR va face echitate în toate sectoarele societății românești. AUR la guvernare!’, a conchis deputatul AUR.

AUR a propus reducerea impozitului pe dividende încă de la începutul anului, prin programul de guvernare și pachetele de măsuri economice. Scăderea impozitului pe dividende la 8% urmărește susținerea antreprenorilor români, creșterea competitivității economiei și încurajarea reinvestirii capitalului în România, se menționează în comunicat.