Polonia: Înmatriculările de vehicule au atins în iunie cel mai ridicat nivel din secolul XXI

Piața vehiculelor noi din Polonia a înregistrat, în iunie, cele mai solide rezultate din secolul XXI pentru această lună, înmatriculările de automobile și camionete au crescut în ritm anual, extinzând tendința de expansiune a pieței, arată datele publicate de Institutul de cercetare Samar, transmite Reuters.

În iunie, un total de 66.443 automobile și camionete noi au fost înmatriculate în cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est (CEE), un avans de 19,1% față de iunie 2025 și de 19,1% comparativ cu mai, a informat Samar, care furnizează date și statistici privind piața auto poloneză.

În primul semestru din 2026 înmatriculările au urcat în ritm anual cu 9,9%, la 349.869 vehicule.

Mărcile din China și-au extins ponderea pe piața automobilelor din Polonia la un nivel record, de 14,9% în iunie, de la 14,6% în mai, iar MG a devenit prima marcă din statul asiatic care a înmatriculat peste 2.000 de vehicule într-o singură lună.

Vehiculele alimentate pe baterii au fost responsabile pentru 5,1% din înmatriculările de automobile noi în iunie, în creștere de la un nivel de 4,1% în mai.

Samar se așteaptă ca în acest an să fie înmatriculate în Polonia 635.000 de automobile și 75.000 de camionete și a atras atenția că actualul ritm de creștere al pieței ar putea justifica ulterior îmbunătățirea previziunilor.