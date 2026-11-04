Premierul Luca Niculescu: Va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, că va exista o indexare a pensiilor, care ar urma să fie pusă în aplicare, cel mai probabil, de la începutul anului viitor.

‘Va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu-mi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor. (…) Trebuie să așteptăm cifrele pe care le va prezenta ministrul Finanțelor. Evident că dorința noastră este de a merge către indexarea propusă de domnul Manole, de ministrul Muncii. Evident că ne dorim ca toți românii și toți pensionarii care au lucrat atât de mult și, câteodată, greu să aibă pensii mai mari și dorința noastră este să avem această indexare, așa cum am vorbit. Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni’, a declarat premierul Niculescu, pentru TVR.

Prim-ministrul a menționat că a avut luni o discuție ‘foarte bună’ cu reprezentanții confederațiilor sindicale și că au fost abordate subiecte precum salariul minim sau indexarea salariilor.

‘Am vorbit, evident, despre indexare. Am spus că va exista o indexare, am vorbit despre salariul minim aici. Vom continua discuțiile în Consiliul Național Tripartit – patronate, sindicate, Guvern. (…) Vom avea de negociat noul cadru financiar multianual, care va însemna bani pentru România. Vrem ca la aceste discuții să participe și sindicatele’, a spus el.

În ce privește intenția unor sindicate de a organiza greve dacă nu se majorează salariile, Luca Niculescu a precizat că Guvernul va acționa în limite ‘constrângerilor’ bugetare.

‘Ne vom uita pe cifre, vom discuta cu ei și vom face tot ce putem în limita constrângerilor pe care le avem. Acesta este răspunsul pe care îl dau acum, sper ca răspunsul peste câteva săptămâni să fie unul mai generos’, a mai menționat șeful Guvernului.