Premiile Oscar, difuzate în exclusivitate pe YouTube începând din 2029

Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunțat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului, informează AFP.

Este pentru prima dată când această ceremonie, retransmisă de zeci de ani de postul de televiziune american ABC, va fi disponibilă doar pe o platformă de streaming.

”Suntem încântați să inițiem un parteneriat mondial multidimensional cu YouTube ca viitoarea gazdă a Oscarurilor și a programelor noastre”, au declarat, într-un comunicat, directorul general al Academiei Americane de Arte și Științe Cinematografice, Bill Kramer, și președinta acesteia, Lynette Howell Taylor.

Audiența ceremoniei Oscarurilor, care reunește de obicei cele mai mari vedete de la Hollywood, atinge în general circa 20 de milioane de americani și alte câteva milioane de privitori la nivel global.

Cu toate acestea, este o audiență mult mai slabă decât cei circa 40 de milioane de telespectatori care urmăreau ceremonia acum zece ani.

Cea mai recentă ediție a fost vizionată de 19,69 de milioane de persoane, fiind pentru prima dată difuzată simultan pe ABC, post deșinut de Disney, și pe platforma de streaming deținută de Disney, Hulu.

Contractul în vigoare cu ABC se încheie în 2028, anul când premiile Oscar vor ajunge la cea de-a 100-a ediție.

Odată cu difuzarea pe YouTube, platformă deținută de Google, ceremonia va lua o nouă direcție, într-un context când lumea cinemaului, în special proprietarii de săli, se tem concurența serviciilor de streaming, preferate de tinerele generații.