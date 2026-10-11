Președintele american Donald Trump afirmă că este timpul ca Ucraina să aibă un nou lider

Președintele american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că este timpul ca Ucraina ”să aibă un nou lider”, el criticându-l pe omologul său Volodimir Zelenski și condamnând loviturile ucrainene asupra infrastructurii de petrol și gaz ruse, transmit Reuters, AFP și dpa.

”Zelenski ar fi putut rezolva acest război de multe ori, de multe, multe ori, dar a ales să nu o facă”, a declarat liderul american în fața presei la Casa Albă.

”Le sugerez (ucrainenilor) să se doteze cu un nou lider care poate ajunge la un acord” cu Rusia pentru a pune capăt războiului, a adăugat Trump.

Rusia a lansat invazia sa pe scară largă în Ucraina cu peste patru ani și jumătate în urmă, în februarie 2022.

Președintele rus Vladimir Putin a respins constant propunerile pentru o încetare necondiționată a focului, în timp ce inițiativele diplomatice conduse de SUA nu au reușit să producă progrese majore.

De asemenea, Donald Trump l-a acuzat pe Zelenski că a contribuit la penuria mondială de motorină prin faptul că a ordonat lovituri aeriene contra rafinăriilor de petrol rusești.

Acuzațiile lui Trump intervin la o zi după anunțul său privind negocierea livrării unor cantități masive de motorină rusă pe piețele americană și mondială.

Washingtonul a suspendat sancțiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacțiile respective, spre nemulțumirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a denunțat o decizie ”nedemnă”.