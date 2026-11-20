Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, după reuniunea Coaliției de Voință de la Berlin, că este nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, subliniind că rezultatul procesului de pace nu trebuie să fie o Ucraină mai slăbită și nu poate fi o Europă mai slăbită.

‘S-a discutat, evident, de negocierile care sunt în curs cu privire la războiul din Ucraina. Și, aici, poziția noastră comună cu a multor state a fost că: unu – e nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei. E nevoie ca în această discuție Europa să fie unită și, deci, pentru asta e nevoie să existe grupuri de lucru care să pună împreună așteptările tuturor țărilor europene, în special ale celor care sunt mai aproape de linia frontului’, a afirmat șeful statului.

Potrivit acestuia, poziția României a fost că rezultatul procesului de pace nu trebuie să fie o Ucraină și o Europă mai slăbite.

‘Poziția noastră a fost, de asemenea, că rezultatul acestui proces de pace, pace pe care ne-o dorim cu toții, nu trebuie să fie o Ucraină mai slăbită, pentru că asta e o invitație ca Rusia, peste câțiva ani, să facă același lucru. Nu poate să fie o Europă mai slăbită, deci, toate câștigurile în materie de securitate pe care le-am făcut împreună trebuie să rămână așa cum sunt’, a completat Nicușor Dan.

‘Miza pentru România la această reuniune și întreaga noastră participare la Coaliția de Voință este să ne asigurăm că există o solidaritate pentru Ucraina, să ne asigurăm că Europa și SUA oferă o perspectivă Ucrainei stabilă pe mulți ani imediat după terminarea războiului și să ne asigurăm că relația transtalantică, care oferă securitate României și Europei, nu este afectată de eventuale poziții divergente față de războiul din Ucraina’, a punctat șeful statului.