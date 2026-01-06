Președintele Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025, reduse cu 30 de milioane de lei

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că au fost reduse cu 30% cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025, mai mult decât s-a angajat în luna iulie.

‘Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie’, a precizat șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Pe 14 iulie 2025, într-o conferință de presă, Nicușor Dan anunța că Administrația Prezidențială își va diminua bugetul propriu cu 20% la rectificarea bugetară.

‘În momentul în care o să vină rectificarea bugetară pentru 2025, Administrația Prezidențială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, pentru a participa la acest efort colectiv’, spunea șeful statului.

Această reducere, preciza el, reprezintă aproximativ 20 de milioane de lei.

Ulterior, la finalul lunii septembrie, președintele Nicușor Dan anunța că a transmis Executivului, în contextul rectificării bugetare, că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025.

‘În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției’, scria Nicușor Dan, pe 30 septembrie, pe pagina sa de X.

Șeful statului afirma la acea vreme că este normal ca Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv, în contextul restrângerilor bugetare.

‘Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni’, a mai scris președintele pe pagina de socializare.

Administrația Prezidențială a informat tot atunci, într-un comunicat transmis AGERPRES, că, ‘în contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de președintele Nicușor Dan’.

‘Cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025. Această reducere semnificativă reflectă angajamentul președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției. Administrația Prezidențială își va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menținerii unui standard înalt de eficiență administrativă, fără a afecta funcționarea instituției sau angajamentele internaționale ale României’, se preciza, la acea vreme, în comunicatul citat.