Preşedintele Nicuşor Dan va chema partidele la consultări oficiale, la sfârşitul acestei săptămâni, joi sau vineri, o nominalizare de premier urmând a fi făcută cel mai probabil spre sfârşitul lunii mai, după o nouă rundă de consultări, au precizat surse oficiale. Şeful statului va avea o serie de condiţii pe care le va pune unui nou guvern, care ţin de reforme şi stabilitatea bugetară.

Preşedintele Nicuşor Dan va chema partidele parlamentare, pentru discuţii privind formarea unui nou guvern, la finalul acestei săptămâni, după Summitul B9 care va avea loc miercuri, la Palatul Cotroceni.

Şeful statului ar putea să mai cheme partidele pentru încă o rundă de discuţii, înainte de a face o nominalizare de premier, astfel că acest lucru s-ar putea întâmpla cel mai devreme la finalul acestei luni. Potrivit surselor, sunt luate în calcul mai multe scenarii, de la guvern politic, la guvern minoritar sau tehnocrat.

Nicuşor Dan ar urma să pună mai multe condiţii noului Executiv, care se referă la stabilitatea bugetară şi atingerea ţintelor de deficit. De altfel, şeful statului declara, sâmbătă, că noul Guvern trebuie să vină cu un proiect de buget pe 2027 în această toamnă.