Prețul aurului a atins un nou maxim istoric pe fondul așteptărilor că Fed va reduce dobânda

Prețul aurului a atins marți pe piețele din Asia un nou maxim istoric de 3.508,73 dolari uncia, depășind precedentul record de 3.500,10 dolari atins în luna aprilie, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală americană va reduce dobânzile, transmite Bloomberg.

De la începutul anului și până în prezent, metalul prețios s-a apreciat cu peste 30%. Cel mai recent avans a fost alimentat de așteptările că banca centrală americană va reduce dobânzile în cursul acestei luni, după ce președintele Fed, Jerome Powell, a deschis ușa pentru o reducere a costului creditului. Asta crește atractivitatea metalului prețios, care nu aduce dobânzi deținătorilor.

‘Investitorii își cresc deținerile de aur, în special în contextul în care se prefigurează reduceri de dobândă din partea Fed, ceea ce împinge în sus prețurile. Scenariul nostru de bază este că aurul va continua să atingă noi recorduri în trimestrele următoare’, spune analistul de la UBS Group AG, Joni Teves.

Atât cotația aurului, cât și a argintului, s-au dublat în ultimii trei ani, pe fondul intensificării riscurilor în domeniile geopolitică, economie și comerț mondial, care au dus la creșterea cererii pentru active de refugiu. Escaladarea atacurilor președintelui Donald Trump asupra Fed în acest an a devenit ultimul motiv de îngrijorare pentru investitorii, temerile cu privire la independența băncii centrale amenințând să erodeze încrederea în SUA.

Piețele așteaptă o decizie a unui tribunal cu privire la motivele pentru care Trump a concediat-o pe guvernatoarea Fed, Lisa Cook. Aceasta după ce o Curte de apel a decis vineri că tarifele globale ale președintelui SUA au fost impuse ilegal, în conformitate cu o lege în regim de urgență, ceea ce creează incertitudine pentru importatorii americani și întârzie dividendele economice pe care administrația le-a promis de pe urma tarifelor vamale.