Prețul aurului a scăzut cu aproximativ 29% față de maximumul istoric din ianuarie

Prețul aurului a scăzut cu aproximativ 29% față de maximumul istoric atins în ianuarie, pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor, aprecierii dolarului american și diminuării tensiunilor geopolitice, potrivit unei analize realizate de o platformă de investiții.

‘Scăderea bruscă a prețului aurului în 2026 reflectă o schimbare rapidă a contextului macroeconomic, întrucât creșterea randamentelor reale, întărirea dolarului american și atenuarea tensiunilor geopolitice au erodat atractivitatea acestui metal. După ce a atins un maxim istoric de aproape 5.600 de dolari pe uncie în ianuarie, aurul a scăzut cu aproximativ 29%, coborând marți, pentru scurt timp, sub pragul psihologic important de 4.000 de dolari și atingând cel mai scăzut nivel de la sfârșitul anului 2025’, a afirmat analistul eToro Bogdan Maioreanu, într-un comunicat.

În opinia sa, principalul factor care a determinat această scădere masivă a fost politica monetară.

‘Inflația din Statele Unite, impulsionată de creșterea anterioară a prețurilor petrolului, rămâne ridicată, la aproximativ 4,2%, forțând Rezerva Federală să adopte o poziție mai restrictivă decât anticipaseră piețele. În loc de reduceri, investitorii iau acum în calcul posibilitatea unor majorări ale ratei dobânzii, randamentele titlurilor de stat crescând în consecință. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani, situat în prezent în jurul valorii de 4,46%, a crescut semnificativ costul de oportunitate al deținerii aurului, care nu oferă niciun venit, făcând activele purtătoare de dobândă mai atractive prin comparație’, a adăugat specialistul.

În același timp, dolarul american s-a apreciat până la cel mai înalt nivel din ultimul an, adăugând un alt factor de presiune.

‘Creșterea de la începutul acestui an a fost alimentată parțial de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar progresele diplomatice recente au redus nevoia de active de refugiu, eliminând un pilon cheie de susținere a prețurilor aurului. Dinamica pieței a accelerat și mai mult această evoluție. După o creștere puternică în 2025, piața aurului a fost supusă unei presiuni crescute, declanșând un val de marcări de profituri semnificative urmat de o inversare a trendului. ETF-urile pe aur susținute de depozite fizice au înregistrat ieșiri substanțiale de capital, în timp ce unii investitori au fost nevoiți să-și lichideze pozițiile pentru a face față cererilor de marjă în contextul volatilității mai ample a pieței, determinată de sectorul energetic. Împreună, acești factori au amplificat tendința descendentă a aurului’, mai arată analiza.

Spre deosebire de aur, perspectivele argintului sunt mai strâns legate de economia reală, menționează sursa citată.

‘Deși ambele metale reacționează la ratele dobânzilor și la fluctuațiile valutare, cererea de argint provine în mare parte – aproximativ 55% până la 60% – din aplicații industriale, inclusiv energia solară, electronica, electrificarea și dezvoltarea infrastructurii legate de inteligența artificială. Acest lucru îl face mult mai sensibil la ciclul de creștere globală. De obicei, argintul evoluează în aceeași direcție cu aurul, dar cu oscilații mai mari – crescând mai mult când prețurile urcă și scăzând mai mult când acestea coboară. Poate înregistra performanțe net superioare atunci când condițiile economice se îmbunătățesc și capitalul se îndreaptă către mărfuri, dar tinde, de asemenea, să scadă mai agresiv atunci când așteptările privind creșterea economică se slăbesc’, se arată în document.

Conform analizei, aurul și argintul rămân în centrul atenției investitorilor.

Potrivit celui mai recent sondaj ‘eToro Retail Investor Beat’, 9% dintre investitorii individuali din România și 11% dintre cei de la nivel global și-au exprimat interesul de a investi în mărfuri, care ar putea include aurul și argintul, în următoarele trei luni.

Privind în perspectivă, traiectoria ambelor metale va depinde de interacțiunea dintre politica monetară, randamentele reale și creșterea economică globală, notează autorul analizei.

‘Aurul rămâne în primul rând o măsură a ratelor dobânzilor, a puterii monedei americane și a riscului geopolitic, în timp ce argintul se află la intersecția acestor forțe cu ciclul industrial. Această diferență va deveni probabil din ce în ce mai importantă pe măsură ce piețele se confruntă cu un mediu de sfârșit de ciclu, caracterizat de inflație persistentă și politici restrictive ale băncilor centrale’, mai arată analiza.

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