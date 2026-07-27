Preţul boabelor de cacao scade, dar ciocolata rămâne scumpă, iar producătorii încearcă să recâştige consumatorii

Preţurile boabelor de cacao au început să scadă după creşterile record din ultimii doi ani, însă consumatorii nu ar trebui să se aştepte la ieftinirea rapidă a ciocolatei. Cei mai mari producători din industrie încearcă în schimb să atragă din nou cumpărătorii prin produse inspirate de reţelele sociale, investiţii mai mari în marketing digital şi extinderea gamei premium, transmite CNBC.

Contractele futures pentru cacao se tranzacţionează în prezent la aproximativ 5.327 de dolari pe tonă, în scădere cu 34% faţă de acum un an. La sfârşitul lui 2024, preţul depăşise 11.900 de dolari pe tonă, după ce, timp de aproape două decenii, acesta s-a situat în mod obişnuit între 2.000 şi 3.000 de dolari pe tonă.

Vânzările de ciocolată au scăzut

Producătorii elveţieni Lindt, Barry Callebaut şi Nestlé au declarat că explozia preţului la cacao a afectat atât profitabilitatea, cât şi cererea.

Lindt a anunţat că majorarea medie a preţurilor cu 11,8% a determinat o scădere de 7,5% a volumului vânzărilor în prima jumătate a anului.

Directorul general al companiei, Adalbert Lechner, a explicat că preţurile record la cacao au obligat întreaga industrie să opereze creşteri fără precedent, într-un context deja afectat de inflaţie, incertitudini geopolitice şi slăbirea încrederii consumatorilor.

El a adăugat că tensiunile din Orientul Mijlociu au redus şi fluxurile turistice din Asia şi Orientul Mijlociu către Europa, afectând vânzările din magazinele amplasate în zone turistice.

La rândul său, Barry Callebaut, cel mai mare producător mondial de ciocolată şi ingrediente pe bază de cacao, a precizat că, deşi consumul global de ciocolată a scăzut cu 4,4% în trimestrul al treilea, volumele proprii de vânzări au crescut cu 5,7%, marcând prima evoluţie pozitivă din ultimii peste doi ani.

Compania a raportat şi o creştere de 18% a vânzărilor de cacao, pe fondul corecţiei recente a pieţei.

Nestlé a anunţat că preţurile ridicate ale cafelei şi ale boabelor de cacao au redus cu 2,8% profitul operaţional din activitatea curentă în primul semestru, însă estimează că scăderea costului materiei prime va contribui la îmbunătăţirea marjelor în perioada următoare.

De ce a explodat preţul la cacao

Creşterea spectaculoasă a preţurilor a fost provocată în principal de recoltele slabe din Africa de Vest, regiunea care produce aproximativ 60–70% din boabele de cacao la nivel mondial.

Condiţiile meteorologice au fost afectate de fenomenul El Niño, care a adus temperaturi ridicate, secetă şi precipitaţii neregulate în Coasta de Fildeş şi Ghana, cei mai mari producători mondiali.

Schimbările climatice au amplificat aceste probleme, iar 2024 a devenit cel mai călduros an înregistrat vreodată.

Analiştii UBS avertizează că şi valurile de căldură din Europa pot reduce cererea de ciocolată, în special în principalele pieţe ale Lindt.

Totuşi, Barry Callebaut consideră că situaţia este diferită faţă de cea din 2023–2024. Deşi un nou episod puternic El Niño este prognozat pentru 2026–2027, compania apreciază că excedentul de producţie din sezonul 2025–2026 oferă o rezervă suficientă pentru piaţă.

Analiştii UBS estimează că Lindt şi-a asigurat deja aprovizionarea pentru 2027 la preţuri avantajoase, ceea ce i-ar putea reduce costurile cu până la 500 de milioane de franci elveţieni.

Pe lângă evoluţia preţului la cacao, industria a fost afectată şi de tarifele comerciale impuse de administraţia preşedintelui Donald Trump, care au provocat temporar creşteri de preţ şi perturbări ale lanţurilor de aprovizionare.

Pariu pe produse premium şi tendinţele din social media

În loc să reducă imediat preţurile, producătorii încearcă să stimuleze cererea prin produse premium şi campanii de marketing adaptate publicului tânăr.

Lindt a lansat la sfârşitul lui 2024 ciocolata în stil Dubai, inspirată de un fenomen viral de pe reţelele sociale. Succesul produsului a determinat numeroşi retaileri internaţionali, inclusiv Walmart, Trader Joe’s, Shake Shack şi Harrods, să introducă produse similare.

Directorul general al Lindt a declarat că firma îşi va extinde prezenţa pe reţelele sociale pentru a crea o legătură mai puternică între inspiraţia online şi achiziţia produselor.

Şi directorul general al Nestlé, Philipp Navratil, a anunţat investiţii suplimentare în marketing prin influenceri şi în promovarea digitală, cu accent pe conţinut mai atractiv pentru consumatorii tineri.

În acelaşi timp, Barry Callebaut şi Lindt continuă să îşi dezvolte segmentul premium. Lindt încearcă să atragă noi clienţi printr-o gamă mai variată de produse şi niveluri de preţ, fără a renunţa la poziţionarea premium a brandului.

Compania a aplicat chiar reduceri selective de preţ în pieţe importante precum Germania şi Elveţia, în special înaintea sezonului de Crăciun, pentru a susţine cererea.

În schimb, Barry Callebaut şi Nestlé nu au anunţat intenţii de reducere a preţurilor, preferând să îşi extindă oferta de produse premium şi specialităţi destinate cofetarilor, patiserilor şi segmentului gourmet.