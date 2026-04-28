Producția solidă de energie fotovoltaică a dus prețurile la electricitate la minime istorice în Europa

Prețurile la electricitate în Germania au scăzut duminică la minime istorice, grație creșterii producției de energie fotovoltaică precum și faptului că vremea blândă a redus cererea de electricitate în weekend, transmite Bloomberg.

Duminică, în intervalul orar 13:00 – 14:00, prețurile la electricitate au scăzut până la minus 413,77 euro per MWh pe bursa Epex Spot SE. În țara vecină Franța, prețurile s-au redus până la minus 412,55 euro per MWh, în același interval orar.

Situațiile de prețuri negative devin din ce în ce mai frecvente pe piața energiei electrice din Europa, după extinderea puternică a energiei fotovoltaice în ultimii ani. Aceste prețuri negative scot în evidență o provocare structurală: date fiind stocarea insuficientă și blocajele de pe rețea, sistemul nu poate absorbi toată energia electrică produsă, astfel că unele parcuri fotovoltaice sunt forțate să oprească producția.

Chiar dacă prețurile au scăzut în teritoriul negativ în timpul celor mai însorite ore, și-au revenit brusc seara. Lion Hirth, profesor de politică energetică la Hertie School, a scris pe LinkedIn că o astfel de volatilitate evidențiază eșecul în a face sistemul energetic mai flexibil.

Cerul senin în mare parte a Europei a adus producția de energie fotovoltaică a Germaniei până la 44 GW, duminică la prânz. În paralel, temperaturile relativ blânde de primăvară au contribuit la îmbunătățirea eficienței panourilor fotovoltaice în comparație cu condițiile mai fierbinți din timpul verii, care pot reduce performanța panourilor.

Prognozele meteo arată cer mai înnorat pentru nord-vestul și centrul Europei în următoarele zile, dar cerul senin este programat să revină la sfârșitul săptămânii.