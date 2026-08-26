Proiect privind închiderea operațională și financiară a PNRR, adoptat de plenul Senatului

Plenul Senatului a aprobat, miercuri, proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență, fiind înregistrate 91 de voturi ‘pentru’, 24 ‘împotrivă’ și șapte abțineri.

Conform expunerii de motive, necesitatea reglementării decurge din încheierea, la data de 31 august 2026, a perioadei de implementare a planurilor naționale de redresare și reziliență, potrivit Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare, precum și ca urmare a faptului că procesul de închidere a PNRR nu beneficiază de un cadru normativ unitar.

‘Proiectul consolidează, într-o structură unitară, dispozițiile privind termenele de depunere și de plată a cererilor de transfer, modificarea listelor de proiecte aprobate prin memorandum, preluarea la finanțare a contractelor având ca obiect planurile urbanistice generale, regulile de verificare a costului unitar maxim eligibil în cadrul Investiției 1 – Valul Renovării, decontarea cheltuielilor aferente contractelor denunțate sau eliminate de la finanțare în cadrul Componentei 15 – Educație, precum și operațiunile bugetare determinate de modificarea sursei de finantare a reformelor și investițiilor’, se mai explică în document.

Senatul este prima Cameră legislativă sesizată cu acest proiect.