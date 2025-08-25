Protecția consumatorului din Polonia acuză Netflix de majorarea neautorizată a prețului abonamentelor

Autoritatea pentru concurență din Polonia (UOKiK), entitatea responsabilă pentru protecția consumatorilor polonezi, a acuzat luni platforma de streaming Netflix că a majorat prețul abonamentelor fără a obține autorizația expresă a utilizatorilor, transmite Reuters.

UOKiK a informat că în luna august 2024 Netflix a majorat, în mod unilateral, prețul la anumite abonamente lunare, cu până la șapte zloți (1,92 dolari), fără a obține aprobarea expresă a utilizatorilor.

Conform legislației poloneze privind protecția consumatorilor, companiile nu pot modifica, unilateral, termenii esențiali ai contractelor, cum este cazul prețului, fără a obține aprobarea expresă a utilizatorilor.

‘Confortul și comunicarea transparentă cu consumatorii sunt cruciale pentru noi și funcționarea în conformitate cu toate legile în vigoare este principala noastră prioritate. Vom lucra îndeaproape cu UOKiK pentru a clarifica această problemă’, a reacționat biroul de presă al Netflix.

UOKiK susține că simpla înștiințare a utilizatorilor și continuarea cu modificările nu îndeplinește cerințele legale pentru o modificare validă a contractelor. Autoritatea a precizat într-un comunicat de presă că a demarat o procedură administrativă împotriva Netflix.

‘Prețul unui serviciu, la fel ca oricare altă prevedere, nu ar trebui să fie modificat în mod unilateral, fără consimțământul explicit și informat al utilizatorilor’, a declarat președintele UOKiK, Tomasz Chrostny.

Dacă acuzațiile vor fi confirmate, Netlix ar putea fi vizat de o amendă, de până la 10% din cifra sa de afaceri, pentru fiecare clauză incorectă și ar putea fi obligat să ramburseze banii utilizatorilor.

UOKiK a intervenit într-un dosar similar la începutul acestui an, obligând gigantul Amazon să modifice termenii pentru serviciul său de streaming Amazon Prime și Amazon Prime Video.