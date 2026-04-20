PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan, cu 97,7% din voturi

PSD a votat, luni seară, retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului politic şi 2,3% au votat împotrivă. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că conducerea partidului va ţine cont de mandatul pe care l-a primit şi în zilele următoare va acţiona în acest sens.

”Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a spus Grindeanu, după vot.

”Vă asigur că, în conformitate cu ce aţi votat, în zilele următoare vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în parlament, vom ţine cont de mandatul pe care ni l-aţi dat”, a arătat el.

Liderii PNL s-au reunit deja la sediul central al partidului, fiind aşteptată o declaraţie a premierului Ilie Bolojan.

De asemenea, şi la USR este aşteptată o declaraţie a liderului formaţiunii, Dominic Fritz.