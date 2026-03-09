PSD va avea duminică un Consiliu Politic Naţional pentru a decide poziţia cu privire la buget

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că, duminică, va avea loc şedinţa Consiliului Politic Naţional, pentru a se decide poziţia partidului cu privire la buget.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat, că a convocat pentru duminică Consiliul Politic Naţional pentru a decide poziţia partidului cu privire la buget.

”Ne aşteptăm ca până la sfârşigtul acestei săptămâni prouectul de buget să fie trimis către Parlament, astfel âncât în perioada de final de săptămână să poată să fie depuse amendamente. Înainte de dezbaterile din plen care în mod normal ar trebui să înceapă într-o săptămână să avem punctul de vedere al PSD pe proiectul de buget trimis de către Guvern. Asta vom hotărâ duminica viitoare în Consiliul Politic Naţional”,

Grindeanu a precizat că a primit duminică seară proiectul de buget şi l-a trimis colegilor de partid.

”Poiectul de buget a fost trimis aseară de către ministrul Finanţelor, cel puţin mie (…) Sunt câteva lucruri care la prima vedere par a nu fi prinse, dincolo de, de exemplu, pachetul de solidaritate pe care ştiţi că nu l-au prins în totalitate. La prima vedere pare că nu e bugetată creşterea salariului minim, ceea ce a fost convenit în cadrul Coaliţiei”, a mai transmis Grindeanu.

Întrebat care sunt principalele măsuri pentru car PSD ar condiţiona un vor în Parlament pentru Legea bugetului, Grindeanu a răspuns: ”Eu cred că lucrurile sunt clare. Noi am votat în Consiliul Politic Naţional un mandat pentru PSD să susţină trei puncte pentru buget – Pachetul de solidaritate, finanţarea proiectelor locale, în special a programelor naţionale, Anghel Saligny, PNDL, proiecte finanţate prin CNI, să fie la nivelul anului 2025 şi să nu existe, din punct de vedere a taxelor şi impozitelor modificări faţă de anul trecut, luând în considerare, totuşi, creşterile impozitelor locale. Acestea au fost cele trei puncte mari pe care noi le-am adoptat la începutul lunii februarie ca şi puncte ale PSD-ului”.

Liderul PSD a adăugat: ”De ce ar fi banii suficienţi să finanţez, spre exemplu, deducerea de 400 de euro pe bursă la cineva care joacă pe bursă anual şi să nu pot să finanţez indemnizaţia la copiii cu dizabilităţi de la 80 de lei la 190? Ca să vă dau o sursă de finanţare. De ce aş găsi de cuviinţă să finanţez cu două miliarde Banca de Dezvoltare şi să nu finanţez cu 600 şi ceva de milioame, ceea ce spuneam eu mai devreme. Şi nu o să pun în balanţă niciodată aceste lucruri”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai fost întrebat dacă este posibil ca în Consiliul Politic Naţional să ceară şi un vot pentru rămânerea sau nu a PSD la guvernare.

”Nu, pentru că noi am hotărât intrarea în această coaliţie într-un for şi mai larg. Am consultat nu doar Consiliul Politic Naţional, ci am consultat şi Consiliile Politice Judeţene. Au fost aproape 5.000 de colegi care au votat şi în acel for vom face această consultare şi vom lua acea decizie. Nu în CPN. Trebuie să păstrăm, din punct de vedere decizional şi statutar, acelaşi standard, acelaşi nivel”, a declarat preşedintele PSD.