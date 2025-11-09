Radu Burnete: Noi am plecat de la un deficit mai mare decât cel scris. Există şi o zonă gri a deficitului care e foarte greu de cuantificat

Consilierul prezidenţial Radu Burnete susţine că România a intrat în anul 2025 cu un deficit bugetar real mai mare decât cel „din acte”, însă dificil de calculat. Burnete este de părere că, discutând cu cifre reale şi în contextul măsurilor adoptate şi anunţate, România poate duce deficitul bugetar de anul viitor „spre 6%”.

„Realitatea este că noi am plecat de la un deficit mai mare decât cel scris, chiar dacă e greu de calculat. Pentru că pe lângă tot ceea ce vedem noi în execuţiile bugetare, statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie pentru schema de plafonare, se întâmplă unele lucruri, cum ar fi faptul că mulţi contractori ai statului, nefiind siguri că îşi recuperează TVA-ul vin cu facturile. Există şi o zonă gri a deficitului care e foarte greu de cuantificat. Şi realitatea este că guvernul Bolojan, când a plecat la drum şi noi când am plecat să reducem deficitul, n-am plecat de la cifra din actele oficiale, ca să zic aşa, ci de la una mai mare”, a afirmat Radu Burnete într-o emisiune difuzată duminică de Digi 24.

Acesta a subliniat că deficitul real de la care România a pornit în acest an este greu de estimat, fiind „undeva între 9 şi 10% probabil, poate era 9,3”.

Burnete este de părere că, dacă în legea bugetului de stat pe anul viitor autorităţile vor porni de la estimări realiste, deficitul poate scădea semnificativ.

„Ce se întâmplă în clipa de faţă este că cu aceste cifre Ministerul de Finanţe vine la lumină. Şi de asta senzaţia e că deficitul nu scade deloc, pentru că şi unele cifre care erau într-o zonă gri, astăzi le punem pe masă. Şi ăsta este unul dintre motivele pentru care şi Comisia(Europeană – n.r.) şi finanţatorii noştri internaţionali nu ne-au downgradat şi continuă să ne finanţeze, pentru că această schimbare a atitudinii României, în sensul în care punem cifrele corecte pe masă, se vede şi e vizibilă de către toată lumea. Era foarte greu de imaginat că în iulie poţi să iei nişte măsuri care să reducă drastic deficitul de la care porneai. Dar dacă vă uitaţi pe proiecţiile guvernului, şi pe cele ale Comisiei Europene, o să vedeţi că anul viitor efectul va fi foarte mare, că deficitul se va duce spre 6%”, adaugă consilierul prezidenţial.