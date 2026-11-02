Radu Oprea: Securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a declarat luni că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de cea a României, subliniind importanța consolidării cooperării dintre cele două state în domeniul apărării, în special în ceea ce privește schimbul de informații.

‘Securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României. Împreună, domnule ministru (Anatolie Nosatîi, omologul din Republica Moldova – n.r.), trebuie să lucrăm, să colaborăm pe toate planurile – de la a schimba informații, a ne dezvolta capacității de lucru în comun, de a vedea amenințarea care este aproape zilnică cu drone. Și Republica Moldova și România sunt în acea situație. Marea Neagră este învolburată zilele acestea, de aceea colaborarea dintre noi devine extrem de importantă pe toate aceste paliere de schimbare de informații, de acțiune comună’, a declarat Radu Oprea, la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener în cadrul proiectului SAFE – ‘Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți’.

Ministrul a evidențiat, de asemenea, importanța participării României la acest proiect, care presupune o premieră în ceea ce privește coordonarea unor achiziții comune în cadrul programului SAFE, realizate împreună cu Republica Moldova.

‘2.909 platforme sunt în programul de înzestrare al armatei. Vor fi, de asemenea, 62 de platforme pentru Republica Moldova. Asta înseamnă cooperare, înseamnă interoperabilitate, înseamnă că din punct de vedere logistic ne putem integra mult mai bine și lucrurile acestea sunt benefice pentru securitatea Republicii Moldova și pentru securitatea României’, a spus ministrul Apărării.

Un alt aspect subliniat de Radu Oprea a fost dezvoltarea industriei de apărare din România și posibilitatea ca producția realizată în țară să fie livrată și partenerilor externi.

‘La Dâmbovița este o fabrică IVECO, îl văd și pe președintele Consiliului Județean Dâmbovița, pe domnul Corneliu Ștefan. Faptul că am investit, faptul că am dezvoltat capacități de producția în România arată că astăzi deja putem să devin și exportatori de securitate, exportatori de echipamente care sunt competitive’, a arătat Oprea.