Relaxare și conștientizare la Weekend Session: Fundația Dan Voiculescu a prezentat campania antidrog „Conștient, nu dependent”

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat un apel la responsabilitate și conștientizare în cadrul festivalului Weekend Sessions, care a avut loc în grădina Casei Filipescu-Cesianu, parte din Muzeul Municipiului București.

Trei oglinzi, muzică live și o invitație la introspecție. Așa a început, în grădina Casei Filipescu-Cesianu, cea mai recentă ediție a Weekend Sessions – un festival care îmbină arta, muzica și dialogul social. În centrul evenimentului s-a aflat campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Instalația de oglinzi, amplasată strategic în grădina muzeului, a devenit locul cel mai vizitat al festivalului. Fiecare participant și-a văzut propria reflexie și a fost invitat să își adreseze întrebarea-cheie: „Dependență sau libertate?” – o metaforă vizuală pentru alegerile care ne definesc viitorul.

Specialiști antidrog au discutat deschis, fără prejudecăți, cu vizitatorii. Cătălin Țone, expert antidrog, a subliniat importanța prevenției:

„Obiectivul nostru este să luăm măsuri pentru protejarea copiilor și pentru informarea părinților. Trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi ca societate și instituție, astfel încât astfel de incidente să nu se mai producă.”

În aceeași direcție, cadre didactice precum Adriana Iancu, director al Școlii Gimnaziale nr. 206, au accentuat rolul educației timpurii:

„Tinerii vor să înțeleagă nu doar fenomenul, ci și cum să evite drumul către dependență.”

Participanții au fost implicați într-un exercițiu interactiv de gândire critică: „Stop, decide, conștientizează!” și invitați să participe la concursul național de scenarii de film „Conștient, nu dependent”.

Reprezentanții fundației au punctat faptul că mesajul campaniei trebuie să iasă din sălile de clasă și să ajungă acolo unde oamenii sunt deschiși la dialog: în muzee, în parcuri și la festivaluri.

Pe lângă mesajul educațional, festivalul a adus muzică live, ateliere pentru copii și expoziții în aer liber.

„Ne dorim să deschidem spațiile culturale către toată lumea, mai ales pentru cei mici, pentru ca arta și cultura să devină parte din viața lor”, a declarat Cristina Bolohan, communication manager Weekend Sessions.

Atmosfera relaxată, muzica și arta au completat un eveniment care a demonstrat că responsabilitatea socială și cultura se pot întâlni într-un cadru prietenos, accesibil tuturor.

Festivalul Weekend Sessions continuă și weekendul viitor, cu o ediție specială pe faleza Cazinoului din Constanța.